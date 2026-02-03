涉隱匿禽流感 中檢聲押禁見豐康牧場負責人

台中豐原區豐康牧場1月底爆發禽流感，後續又傳出涉嫌非法在苗栗棄置大量雞屍、隱匿疫情等情事。台中地方法院今（3）日裁定，牧場負責人雲姓男子羈押禁見；另苗栗的顏姓地主則裁定20萬元交保並限制住居。

苗栗後龍鎮一處大排水溝內上月26日被發現約200隻雞屍，經相關單位檢驗後確認，這批雞屍全數驗出禽流感病毒。

檢調為釐清雞屍棄置事件是否與台中豐康牧場1月底場內大量雞隻死亡、並檢出感染禽流感一事有關，檢方2日一早持搜索票搜索豐康牧場及雲姓業者住處，並約談業者及員工等4人到案說明。

廣告 廣告

檢察官複訊後認為，雲姓業者涉嫌違反廢棄物清理法及刑法詐欺取財罪；苗栗的顏姓地主則涉嫌違反廢棄物清理法，兩人犯罪嫌疑重大。台中地檢署指出，考量有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，已當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見；其餘2名員工則各以3萬元交保候傳。

台中地方法院審理後於3日凌晨裁定，牧場負責人雲姓男子羈押禁見；顏姓地主以20萬元交保，但須限制住居。

台中／呂珮岑 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

危害防疫！男子非法輸入中國禽流感疫苗1886瓶遭起訴

千隻禽流感死雞偷埋苗栗後龍 地主拒絕開挖、縣府重罰百萬送辦

豐原禽流感蛋雞場雞蛋流向公布！台北、苗栗中鏢 台中7餐飲業也受害