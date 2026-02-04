涉雙重任職爭議 Fed理事米蘭請辭白宮職位

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）白宮今天宣布，美國聯邦準備理事會（Fed）理事米蘭（Stephen Miran）已辭去在川普政府的經濟顧問職務。此舉兌現他對參議院的承諾，即若留任央行職位，將會離開白宮職務。

白宮發言人德賽（Kush Desai）在聲明中表示：「為兌現參議院提名確認期間的承諾，米蘭正式請辭白宮經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）的職務。」

德賽並盛讚米蘭是「白宮極為重要的資產」，也是川普政府經濟團隊的關鍵成員。

川普總統先前提名米蘭出任聯準會理事，接替前總統拜登任命、並於去年請辭的庫格勒（Adriana Kugler），完成其剩餘任期。

當時，米蘭並未辭去白宮經濟顧問委員會主席一職，而是採取留職停薪的方式。

他同時擔任白宮經濟顧問委員會主席與聯準會理事的安排，引發外界對央行獨立性的疑慮，民主黨人批評這是不尋常且不恰當的做法。（編譯：鄭詩韻）1150204