涉餵毒2幼子致死 台中地院院裁定收押生母

男童家人在殯儀館前了解案情。（翻攝畫面）

台中今凌晨一名30歲陳姓女子情緒不穩，涉嫌對8歲羅姓、3歲林姓兩名親生兒子餵食不明藥物，警方獲報趕到現場，2童已口吐白沫身亡，陳女有輕生念頭被戒護送醫。中檢除率同法醫相驗兩名男童遺體，擇期解剖，另對陳女複訊後，依殺人罪嫌向台中地院聲請羈押禁見。台中地院於今（31日）晚間9時30分，裁定將陳女收押收押禁見。

台中地檢署今日上午獲報中市西區發生8歲羅姓、3歲林姓兩名男童男於住處死亡的重大刑案，即刻啟動婦幼保護應變機制，指派婦幼保護專組楊凱婷檢察官成立專案小組，指揮臺中市政府警察局第一分局迅速趕赴現場，進行蒐證及保全相關事證，並率同法醫相驗兩名男童遺體，擇期解剖，以釐清確切死因。

經檢察官指揮警方採集案關跡證及訊問相關證人並命具結後，認定兩名死者男童的母親陳女涉嫌重大，訊後當庭逮捕並向台中地院聲請羈押禁見。

警方是於今日凌晨1點31分獲報，西區向上路一棟大樓有2名幼童失去生命跡象，警消到場發現8歲、3歲2名男童均已失去呼吸心跳，送醫仍不治。經查，兩名孩童的親生母親陳女因情緒低落，深夜曾致電向好友訴苦意圖輕生、想帶孩子一起走等念頭。經報警趕到現場查看，一開門卻驚見2名男童雙雙倒臥床上，口吐白沫、嘴唇發紫已沒了氣息。陳女情緒相當激動被戒護送醫，她未說明動機、是否對孩子下藥等行為，或稱忘記了、不知道等。警方鑑識人員在場未發現打鬥痕跡，初步完成採證。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

