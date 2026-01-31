涉餵藥殺害3歲、8歲兒 狠母遭收押

陳女的林姓男友，昨日前往殯儀館認屍。（李京昇攝）

台中市發生震驚社會的家庭悲劇！31歲陳姓女子1月31日凌晨疑情緒低落向女性友人訴苦後，涉嫌在西區租屋處餵食不明藥物給3歲、8歲2名幼子，友人趕赴現場為時已晚，2幼童口吐白沫已無生命跡象。其中，長子才因寒假輪由媽媽照顧卻遇死劫。台中地檢署複訊陳女後，檢察官認定她涉犯殺人罪嫌，聲請羈押禁見獲准，檢方將擇日解剖2童釐清死因。

台中市消防局與第一警分局昨凌晨1時31分接獲通報，西區向上路某社區大樓內有幼童失去生命跡象，警消到場時，發現3歲、8歲2名幼童倒臥房間床上，已無呼吸心跳；陳姓母親情緒不穩、意圖自傷，遭警消以束帶綑綁戒護就醫。

負責急救的林新醫院、中國醫藥大學附設醫院指出，2名幼童送抵急診時，均無生命跡象。8歲男童到院時嘴唇發紫、口吐白沫，更咬緊牙關，醫護人員歷經34分鐘急救後仍不治。據了解，陳女與羅姓前夫生下8歲兒子，疑因長期被前夫家暴，以及兒子遭不當管教，因此離婚，由2人輪流照顧兒子；兒子平日與前夫同住，最近因放寒假才返回陳女住處，不料，竟與同母異父的弟弟枉死媽媽手中。

陳女離異後搬到西區與林姓男友同住，目前無業，2人育有3歲兒子，昨凌晨案發前，林男到燒烤店上班不在家，陳女撥打電話給女性友人不斷訴苦，稱自己心情很差，想帶孩子一起走，友人苦勸1個多小時，仍感到不放心，摸黑飛奔陳女住處，同時通知林男，但仍無法挽回憾事。

據社區監視器畫面顯示，1名男子神情緊張，抱著1名幼童衝出電梯，奪門而出將幼童送上救護車，接著再度衝上樓，另名幼童也被抱出來，雙雙先後送醫。住戶透露，該戶人家平常進出正常，看起來感情不錯，媽媽會接送孩子上學、放學。

林男提到，陳女最近常常情緒低落，多次開導安慰，沒想到還是發生意外。據悉，警消人員到場時，在陳女包包中發現治療憂鬱症的藥物，陳女也有相關就醫紀錄。警方初步勘查現場未發現打鬥痕跡，也無外力介入跡象，對於事發經過，陳女均答非所問，僅回「忘記了」。

檢警昨至殯儀館相驗2名幼童遺體，羅姓前夫、林姓男友都在親友陪同下前往認屍。相驗期間，林男不時哽咽，面對媒體詢問，始終不發一語；羅男則低調在相驗結束後快步離去。

檢方訊後認定陳女涉犯殺人罪嫌，向地院聲請羈押禁見，將擇日解剖遺體，並抽驗體內毒藥物反應，以釐清確切死因。法院昨晚9時許裁定羈押禁見。（全國各縣市安心專線1925）