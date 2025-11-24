涉駭央廣官網放五星旗 工程師等3人遭起訴求重刑

央廣首頁被置換，出現的有「反攻大陸」字樣的書籍封面，也曾有五星旗圖案，全案鬧得沸沸揚揚。經檢方偵辦後查出，駭客源頭是央廣自家人，24日依妨害電腦使用等罪嫌起訴央廣的吳姓工程師、他的岳姓組長及黃姓廠商，3人都被建請從重量刑。

檢方更批評，涉案的央廣員工僅因懷疑央廣官網有中資介入，就利用職權擅自胡作非為，擾亂網站運作、危害國家關鍵基礎設施，更挑起兩岸間的緊張對立，危險及危害性遠非一般刑事案件可比。

北檢襄閱主任檢察官高一書說明，「被告等人犯罪情節嚴重，損害國家及社會公共利益，建請法院就吳姓、岳姓被告，分別量處有期徒刑3年以上及2年6月以上之刑。」

負責央廣官網維護的吳姓工程師，涉嫌利用系統帳號權限，製作央廣負面消息的子網域，並埋設程式碼參數、干擾官網訊號，讓民眾點入有問題的子網域，在被檢方搜索後，他更涉嫌企圖要刪除官網，並讓日語版網頁出現簡體中文；岳姓組長則是縱容他的所做所為。

檢察官也查到，他們還開權限給外部廠商刪除官網異動電磁紀錄，就連網站的原始程式碼也給對方，造成外流。

中央廣播電台發聲明，對於少數不肖員工涉案，甚至勾結外部人員攻擊，感到痛心遺憾，已開除吳姓工程師，岳姓主管祭1大過，造成的聲譽、財產受損也將提起民事求償。

台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯指出，「第1件事情就是像身分驗證，還有一些相關的多因素驗證等等，我覺得這是可以做預防的；第2件事情是關於內控，因為一旦網頁被改變之後，有沒有定期的比如說週會或是月會等等，來去檢討內控的一些機制，這可能2個地方都要去進行。」

央廣的資安與內控也在這次事件掀起質疑，有專家表示有強化空間。央廣則回應，未來牽涉資安機敏業務的存取權限，將採分層授權、雙重認證原則，並且定期審查稽核，已同步強化內控。

※未經判決確定，應推定為無罪