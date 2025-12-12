涉黃國昌偷拍集團被約談 謝幸恩今發聲喊：我沒有逾越法律界線

前中央社記者謝幸恩涉黃國昌偷拍集團首度被約談。（鏡報林煒凱攝）

中央社前記者謝幸恩涉擔任民眾黨主席黃國昌麾下狗仔及化名「蕭依依」在外兼職採訪發稿，除遭中央社記2大過處分，檢調在昨（11）日首度以被告身份約談她到案之後請回。謝幸恩今天也發出聲明說，「我沒有逾越法律界線」。

謝幸恩聲明全文如下：

我是謝幸恩。昨天的經歷，我希望親自向大家說明。

在訊問過程中，我聽見這些話，因偵查不公開不便說，然而，這段期間，我反覆生病，身心狀況一直不太好。

昨天的訊問中，我因為身體極度不適，多次提出休息或暫停訊問。直到最後，檢察官似乎得到了他想要的方向，接著提出ㄧ些要求。

我拒絕了。我沒有配合，因為那些要求與本案沒有任何關係。我沒有逾越法律界線，檢方卻一再追問政治關聯。

回到家後，我幾乎整夜未眠。我只是一個做自己工作的人，卻在這場無端的追逐中被推向前線。

我反覆問自己：司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？

最後，我要向昨天在現場的媒體前輩們說聲謝謝。你們的鼓勵我都聽見了，只是當時無法回應，深感抱歉。也謝謝所有在外面等待許久的同業，讓你們辛苦了。謝謝大家願意聽我說這段話。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

