涉黃國昌狗仔團遭約談！前中央社記者謝幸恩請回鏡頭前「吐3字」

謝幸恩無保請回。（圖／民眾提供）

前《中央社》記者謝幸恩疑涉擔任民眾黨主席黃國昌麾下狗仔，並以化名「蕭依依」兼職採訪、撰稿引發爭議。根據檢調消息，昨（11）日調查局首度以被告身份約談謝幸恩到案，另名負責跟監與調度任務的狗仔頭林玉偉也同步被傳訊。晚間消息指出，謝、林兩人均已獲無保請回。

謝幸恩先前遭踢爆在任職《中央社》期間，一人分飾兩角進行採訪，且疑似利用黃國昌所提供的爆料資訊，撰寫稿件並轉交給《菱傳媒》發表。事發後，她已主動請辭，但《中央社》仍以背信與名譽受損為由，正式對她提告。

廣告 廣告

事件曝光後，引發外界關注。據指出，黃國昌疑長期籌組狗仔小組，對特定政治人物進行跟監與蒐證行動，並由謝幸恩擔任組織中的「狗仔頭」。除《中央社》提告外，青年監督聯盟也控告謝女涉嫌違反《個人資料保護法》等罪名。

謝幸恩與林玉偉一同遭調查局移送台北地檢署複訊。林於晚間約21時30分獲請回，謝則在22時40分離開北檢。面對媒體提問，謝幸恩並未多作回應，僅簡短表示「辛苦了」，便在律師陪同下迅速離開現場

原始連結

看更多 CTWANT 文章

黃國昌養狗仔跟拍敵對陣營！檢調出手了 謝幸恩抵北檢複訊

快訊／北市青山宮遶境傳意外 1男倒下無生命跡象

太子集團砸10億買遊艇疑跨國洗錢！ 玄古負責人王俊國羈押禁見