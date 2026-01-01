涉黃賭毒？21娃華父宣國軍否認 避談代孕生子一事

10505大樓曾被警方突擊、搜查過多次。（本報記者／攝影）

今年7月，南加州亞凱迪亞市一棟300萬美元豪宅內的虐童案，牽出一對華人夫婦通過代孕生下據稱21個孩子的事，轟動社區；此事僅三個月後，又爆出其位於艾爾蒙地市的一棟物業大樓屢被搜出毒品、槍枝、賭博用具等非法物品。一時間，人們對這位涉兩起事件的神秘男主議論紛紛。這位被推向輿論風口浪尖的男主人公：宣國軍（Xuan， Guojun）12月30日接受本報獨家專訪。他是否真的與毒品、賭博等犯罪有關？被屢次因涉案查封的10505號大樓，如今又變得如何？

在一系列事件爆發後，宣國軍約定和本報訪談的地點，正是執法部門屢次突擊查封的風暴中心：艾爾蒙地市山谷大道10505號大樓。這棟大樓外圍鐵柵欄高聳，大門設有門禁。10505號大樓包含中間主樓以及兩邊對稱的側樓，牆面通體為粉色，很好辨認。

下午3時，宣國軍偕同三名管理人員現身：大樓臨時管理員、裝修設計師以及負責地產租賃的經紀人。宣國軍身材較為瘦削，他坦言，最近幾個月身體欠佳，入院治療好幾次。隨後，他遞出兩張準備好的法律文件，一份為從巴沙迪那法院開具的洛杉磯縣法院證明，顯示截至2025年12月18日，宣國軍沒有案件紀錄（No Case File）；另一份文件則是加州中部聯邦法院開具的，截至2025年12月19日，顯示宣國軍沒有涉民事（civil）或刑事（criminal）犯罪紀錄。

宣國軍說︰「說我製毒、販毒的，都是胡說八道！」

今年9月，艾爾蒙地市政府對宣國軍名下的10505大樓向法院聲請「民事終止令」（civil abatement claim），原因是過去幾年，該處大樓多次被查出非法賭博、藏匿大麻、毒品、槍枝等問題。根據相關公開的法庭文件，當地警方第一次對該商業樓進行調查是在2021年，當時警方在裡面發現冰毒以及賭博用品。此後的三年內，警方在此地又進行四次搜查，每次都有不同發現，包括賭博設施、非法大麻以及致幻蘑菇種植。

不過這些非法活動，與宣國軍並無直接相關。法庭文件顯示，這些非法活動中，很大部分與一位名叫馬豪仁（Haoren Ma，音譯）的租客直接關聯。根據洛杉磯時報，馬豪仁別名「Dragon（龍）」，曾經因移民欺詐被判有罪，於聯邦監獄服刑4.5年。在刑期開始前，他發誓刑滿釋放後將返回中國，再也不犯罪。然而在此九年後，他出現在宣國軍的物業中，涉非法種植大麻與致幻蘑菇。警方曾在馬豪仁租的房間內，搜出1715磅的致幻菇。並沒收95磅濃縮大麻蠟、彈藥以及一把偽裝成手機的手槍。他於2023年8月31日在10505大樓附近被捕。

10505號大樓，至少被執法部門突擊過五次，這很難相信該業主宣國軍對這些非法活動毫不知情。對此，宣國軍給出幾點原因：

他首先表示，其本人與這些犯罪行為毫無關聯，皆是其租客所為。宣國軍出示幾封從警局調取的報案紀錄，其中幾次警方的搜查，均是出於當時大樓員工的報警；其次，那段時間大樓的物業經理頻繁更換，物業管理疏忽；再次，這些問題租客，即使被發現有問題，也很難趕走。大樓的數名工作人員，甚至受到馬豪仁的死亡恐嚇。

宣國軍說，大樓目前已經沒有違法行為，他們正積極配合艾爾蒙地市府要求。他說︰「違法行為，堅決取締。」

10505這棟曾經的「問題」大樓，沒有想像熱鬧，甚至有點冷清。宣國軍對曾經的案件事發地，倒是毫不遮掩，邀請記者參觀。大樓右側的側樓，有曾經馬豪仁製毒、販毒的房間，有曾被聯邦執法單位突擊的地下夜店，如今裡面冷冷清清，甚至有的房間一片狼藉。宣國軍說，這些房子不知被警察砸壞過多少次。其中一間房子上面用中文貼著「停業通知書」，大意是因查到毒品、吸食工具及相關違禁品，即日起須暫停一切營業活動，直至調查結束後並獲當局允許，才可以繼續經營。

宣國軍表示，現在出租辦公室生意難做，「自疫情後就不行了。」大樓大部分辦公室未能出租，每年大樓的水電、人工費要消耗很多錢，大樓每年都在虧損。當被問及為何周圍要建鐵圍欄時，宣國軍表示，周圍流浪漢實在太多，有次流浪漢甚至來到大樓裡洗澡。

與記者談及這些事，宣國軍似乎有過掙扎，他說，所有人都反對他這樣做，包括妻子、律師，還有害怕被馬豪仁報復的辦公室職員。但他態度堅決，最主要的目的，是澄清自己與毒品生意無關。

當被問及代孕生子的事情時，宣國軍搖頭稱︰「還是不說了吧。」

