涉黑幫宴洩密！新北刑大副隊長收押禁見

警察示意圖。翻攝畫面



新北市刑警大隊爆發員警涉入黑幫飲宴與洩密案。偵一隊代理副隊長鄭姓刑警疑與黑道分子飲宴，並涉嫌在2023年偵辦案件期間多次洩漏偵查資訊。檢調於9日持搜索票行動後，昨深夜將鄭員聲押禁見；新北地院今上午裁定羈押禁見。同案還有中和警分局偵查隊張姓偵查佐、金山警分局王姓巡佐、市刑大趙姓偵查佐等3名員警分別以15萬、10萬、5萬元交保候傳，張員另遭裁定限制出境、出海。

據悉，鄭、張、王、趙4人原同為刑大偵一隊成員，檢調掌握線索指出，鄭、王、趙3人在偵辦刑案期間，疑似利用查詢權限取得個人資料及案件情資，並於飲宴場合洩漏予黑道份子，包括偵辦進度等敏感資料。張姓偵查佐則涉及另一洩密案，後續亦被併案偵辦。

廣告 廣告

檢調初步查出，鄭等人疑長期與黑幫保持不當往來，甚至可能涉及「縱放線民」情形，為追查槍砲案件情資而違法提供保護。掌握新事證後，檢調昨日再度發動調查行動。

9日，新北地檢署指揮調查局台中市調查處、新北市警察局督察室及刑大展開搜索，前往鄭、趙及王3人住處查扣資料並帶回偵訊。警方強調，此次未搜索刑大駐地，係直接約談涉案員警協助調查。

檢察官偵訊後，依貪污治罪條例、偽造文書、洩密等罪嫌，諭令王姓巡佐10萬元交保、趙姓偵查佐5萬元交保、張姓偵查佐15萬元交保（並限制出境出海）。至於鄭姓代理副隊長，檢方認定涉嫌違背職務收受賄賂等重大不法，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；今日新北地院開庭後裁定准押。

中和分局指出，張姓偵查佐於去年12月23日自刑大轉任分局偵查隊內勤，今年10月即於刑大任內涉嫌洩密案遭羈押並被停職。此次再次因刑大任內貪瀆案被拘提偵訊，複訊後以15萬元交保。分局將依相關法令持續對其停職，並採取絕不護短、不包庇立場，並將依調查結果進行後續處置。

新北市刑大發布聲明指出，已掌握相關疑義並全力配合檢調調查，強調將持續整飭警風，對員警涉法一律依法辦理、不庇縱，徹底查明真相。

更多太報報導

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了