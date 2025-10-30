涉「互換發票」詐研究費 前北醫大副教授蕭宇成、北科大教授林律吟起訴

〔記者王定傳／台北報導〕前台北醫學大學副教授蕭宇成，涉利用自己實際掌控的宇思科技公司等，出具不實發票，向北醫大、北醫大附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院等機構，不實核銷並詐領研究經費598萬餘元，不僅如此，蕭另與台北科技大學教授林律吟合作，以「互換發票」手法，向北醫大、北科大詐取研究計畫經費共65萬餘元；新北地檢署今依加重詐欺、違反商業會計法起訴蕭、林等4人。

檢方調查，本身是宇思公司實際負責人的蕭男，明知宇思公司與上述機構根本沒有實際交易，卻涉嫌從2019年12月30日起至2023年9月5日間，出具宇思公司的不實發票，向上述機構詐領研究經費232萬餘元。

不僅如此，2020年11月23日起至2023年12月25日間，蕭宇成又夥同自己過去的陳姓學生及陳男母親，以陳男任職的公司光旴科技公司(陳母為該公司代表人)，出具不實發票聯手向北醫大、北醫大附醫、萬芳醫院詐領研究經費366萬餘元；上述兩案加總詐領金額約598萬餘元。

此外，檢方還查出，林律吟與財團法人台慶科技教育發展基金、台大慶齡工業研究中心簽訂有技術服務備忘錄，若林律吟有因產學合作，而提供實驗、檢測等相關技術服務時，可由該研究中心或基金會代表開立統一發票，代林律吟向產學合作對象請款，等款項核撥至該機構林律吟專戶後，由林律吟專用。

不過，檢廉卻發現，蕭、林2人為規避北醫大及北科大對單一廠商核銷金額上限的限制，謀議以「互換發票」手法，將2人尚未用罄的研究計畫經費套出花用。

檢方調查，2人的實際上操作手法是：林要求不知情的台慶基金會及慶齡研究中心人員開立不實發票，交由蕭宇成向北醫大核銷，詐得39萬餘元，蕭也開立宇思公司的不實發票或指示陳男開立光旴等公司不實發票，交由林律吟向北科大詐領研究計畫經費25萬餘元。

蕭宇成另曾涉隱匿自己是勞動部勞動力發展署第3屆「百萬創客擂台」競賽評選委員身分，並夥同賴姓女學生，由賴女以蕭男擔任研發人之一的作品報名參賽，以「球員兼裁判」手法，詐取冠軍獎金92萬元，檢方於去年將他起訴，一審新北地院依詐欺取財罪判他3個月徒刑，緩刑2年；北醫大在去年1月已與蕭解聘。

