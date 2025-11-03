涉「全球最大搶案」 網紅纏訟多年洗冤！嘆人生因前科毀了

警車示意圖。取自Pexels



巴西聖保羅一名32網紅丹尼爾（Daniel Ferraz）被控在2017年參與一起集團搶案，試圖挖掘隧道竊取巴西銀行（Banco do Brasil）主金庫約10億雷亞爾（約台幣57億元），這場犯罪號稱「全球最大銀行搶案」，行動以失敗告終，不過丹尼爾卻陷入官司，纏訟至今，直到10月23日才終於獲判無罪。

綜合媒體報導，巴西警方2017年破獲一條長達數百公尺的地道，並逮捕16名嫌犯。丹尼爾並非在16人當中，而是在2020年被控持槍與入室搶劫被捕，警方將他的DNA與隧道案手套樣本比對，一致率達99.9％，認定丹尼爾涉及銀行搶案。

丹尼爾的律師表示，DNA樣本來自另一件案子，警方比對對象錯誤。最終，丹尼爾的持槍與入室搶劫案以及隧道案都被判無罪，理由都是證據不足。隧道案部分，法官認為DNA比對並非直接取自被告本人。

丹尼爾的律師在聲明中指出：「從一開始我們就指出此案缺乏合理依據，如今法院終於還丹尼爾清白」。

丹尼爾學歷顯赫，擁有土木工程學位，還曾赴海外進修英文，出獄後卻找不到工作，只能當個網紅，分享汽車、重型機車、海上交通工具等。他坦言，找工作時只要人們看到他的前科，馬上就會拒絕他，在街上會被警察盤查，也常被當成罪犯，「就算被判無罪，我的人生也已停在那一天，社會的標籤仍沒拿掉。」他的社群帳號擁有10萬人追蹤。

