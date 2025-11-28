涉「地表最大海洛因案」潛逃中國4年 竹聯幫「豆漿」罹癌返台投案
新北市警察局刑大、林口警分局在2021年破獲「地表最大海洛因案」，起獲市值高達50億元的雙獅地球海洛因磚，涉案主嫌、竹聯幫和堂金主級幹部林秉豐，綽號「豆漿」當時潛逃到中國，被新北檢發布通緝。藏匿四年，「豆漿」於今年六月間返台投案，刑事局證實人已返台，《三立新聞網》獨家報導，林秉豐罹患腦癌，人保外就醫。
這起「地表最大海洛因案」警方共起獲「雙獅地球牌」海洛因磚1,172塊，總重約447公斤，推估市價逾50億元。
藏毒手法極為離奇，一塊塊的海洛因磚藏於2500支木材內，當時，林口警分局員警巡邏行經泰山區一處倉庫，看裡面的人，怎麼看都不像是工人，進而偵破整起毒品案。
檢警當時鎖定綽號「豆漿」的56歲林秉豐是幕後影武者，卻發現人已經從南部沿海搭漁船潛逃出境，藏匿於中國。
今（2025）年，林秉豐輾轉透過管道，向刑事局表達返台投案的意願，6月間入境台灣後即由警方逮捕，移送新北地檢署偵辦，林秉豐對於海洛因案坦承犯行。《三立新聞網》報導，林秉豐因腦癌病入膏肓，保外就醫中。
林秉豐最為人所知的就是捲入恐嚇台語天后江蕙案，據了解，江蕙因大姊對外欠債所連累，遭討債公司找麻煩，便是林秉豐集團所為，另該集團也曾經受委託到民視樓下堵藝人楊烈，催討30萬元賭債，事後這筆帳已解決。集團也涉台北市西門町「in89豪華數位影城」執行長蔡政宏案，撂人差點把蔡的眼睛打瞎。
珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
