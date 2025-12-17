涉「注射阿姨」到府醫療爭議 SHINee Key道歉全面停工

（娛樂中心／綜合報導）SHINee成員Key今日（17日）首度就「注射阿姨」爭議出面說明，透過所屬經紀公司SM娛樂承認，過去曾在對方安排下接受到府診療，強調當時一直以為對方是合法醫師，並為自己判斷失誤向大眾與粉絲致歉，同時宣布中止目前所有演藝活動。

圖／SHINee成員Key首度就「注射阿姨」爭議出面說明，同時道歉並全面停工。（翻攝 IG／＠bumkeyk IG）

這起風波源自韓國諧星朴娜勑，她過去在節目中提到，曾透過熟人介紹，請人到家中施打點滴。事後該名被稱為「注射阿姨」的李姓女子遭醫界檢舉涉非法醫療，相關貼文與照片被翻出後，陸續出現她與多名藝人往來的紀錄，Key也因此被點名說明是否曾接受診療。

SM娛樂聲明表示，Key是經朋友介紹，到李女任職的醫院就診，並長期以為對方具有醫師資格；因行程繁忙且就醫不便，才在對方主動表示可到府診療時，於自宅接受過幾次治療，未意識到可能涉及違法。直至近期「注射阿姨」是否具備醫師執照引發爭議，Key才得知對方並無正式資格，對自身疏忽感到震驚且深切反省。

SM也解釋，之所以較晚對外說明，是因Key先前正執行海外行程，必須先與相關節目與單位確認情況，並釐清事實內容，對因此讓外界久候致歉。

Key稍後也在個人社群發文，表示近期因與自己相關的各種消息，讓許多人感到擔心與困擾，「對那些相信我、為我加油的人感到非常抱歉和不好意思」。他坦言，過去以為自己與爭議保持距離，反而忽略對身邊狀況的警覺與檢視，今後會誠實面對調查與後續該負的責任，並把這段時間作為徹底反省、自我檢視的契機。

在充分認知事態嚴重性後，Key決定從目前參與的節目與活動中下車，暫停所有演藝行程。至於「注射阿姨」涉嫌非法醫療部分，已由主管機關與警方展開調查，韓國演藝圈也持續承受這起事件的連鎖影響。

