涉「88會館」案懲戒定讞！檢察官黃錦秋遭免職 改任北檢觀護人

前警政署政風室主任、檢察官黃錦秋，因涉入「88會館」相關爭議，遭懲戒法院職務法庭認定違失情節重大，一、二審均判免除檢察官職務。案件上訴後，二審改判其轉任台北地檢署觀護人，全案定讞。

本案源於2020年1月「88會館」事件。當時警政署政風室於台北市衡陽路一處高級餐廳舉行尾牙，餐敘結束後，受新北市刑大高層邀請，前往信義區某豪宅續攤歡唱。當晚除黃錦秋外，另有新北地檢署女檢察官王涂芝，其餘多為警界人士。

後續查出，該豪宅負責人為名模錢帥君的男友、綽號「洗錢大亨」的郭哲敏，而唱歌地點的銀樓地下室，則為睿森銀樓負責人、外界稱為「洗錢教父」的涂誠文所有。兩名檢察官出入該處的不當行為曝光後，引發社會譁然。法務部隨即將黃錦秋移送監察院彈劾，並交由懲戒法院職務法庭審理；王涂芝則送交檢察官人事審議委員會議處。

職務法庭一審認定黃錦秋違反檢察官職務倫理，判免除其檢察官職務、轉任檢察事務官。黃錦秋當時對判決表示不滿，認為自己「打開了潘朵拉的盒子」，並強調將提起上訴。案件進入二審後，由懲戒法院院長林輝煌擔任審判長，直指黃錦秋違失情節重大，應予重懲，但考量原審對轉任職務的認定未臻完備，改判免除檢察官職務、轉任台北地檢署觀護人，全案確定。

