涉「AI換臉」5名女樂手還散布假性愛影像 知名攝影師遭起訴

士林地檢署指出，甯男與共犯分工製作、散布Deepfake性影像，至少5名女性受害。（資料照片／王侑聖攝）





一名長期在樂團圈活動的甯姓攝影師，長期涉嫌利用AI深偽技術（Deepfake），將多名女樂手的演出照與宣傳照合成為虛假的性愛影像、裸照，並提供給社群平台X上的色情帳號散布。士林地檢署偵辦後，已依違反《個資法》及《刑法》多項罪名將甯男提起公訴。

攝影師竟是變態 AI合成女樂手的性影像

檢方指出，現年27歲的甯男長期從事樂團演出攝影工作，拍攝年資超過5年，曾替多個樂團拍攝演出畫面，網路上也公開過人像、美食及現場演出等多元作品，因姓氏辨識度高，在圈內頗具知名度。

廣告 廣告

甯男被查出在2024年1月至3月間，於台北市住處擷取多名女樂手於Facebook、Instagram 粉絲團公開的照片，透過Telegram的AI合成技術，製作女性上半身裸露、甚至與他人性交的不實性影像，再透過Telegram帳號傳給林姓男子，由對方張貼至X平台的色情帳號供不特定人瀏覽。

共犯負責散布合成影像 至少5女受害

檢警調查，目前至少有5名女性受害，而甯男在警詢及檢察官偵訊時坦承全部犯行，數位鑑識報告也確認，他確實以Telegram帳號將合成影像傳送給共犯。林姓男子生前亦供述「甯男負責作圖，自己負責經營頻道」，顯示兩人分工合作散布影像。

士林地檢署認定，甯男未經當事人同意擷取照片並製作性影像，已逾越蒐集目的範圍，涉犯《個資法》非法利用個人資料罪、《刑法》不實性影像罪、《刑法》以他法供人觀覽猥褻影像罪。檢方認為甯男一連串行為屬「想像競合犯」，請求法院依較重的非法利用個資罪論處，並就多次犯行分論併罰。至於負責經營散布帳號的林姓共犯，已死亡，依法公訴權消滅，檢方對其作出不起訴處分。

另外，檢方也向法院聲請沒收甯男扣案的智慧型手機、行動硬碟及Apple電腦，認定為存放不實性影像的犯罪工具與電磁紀錄載體。依現行法律規定，製作並意圖散布不實性影像者，最高可處5年以下有期徒刑；若涉及營利，最高可處7年；非法利用個人資料致他人受損，最高亦可處5年徒刑並併科100萬元以下罰金。

女樂手長期遭騷擾 金曲樂團貝斯手網璐聲援

案件曝光後，多名受害女性在收到起訴書後，陸續在社群平台發聲揭露過往經歷。有女樂手表示，自己投入音樂創作與拍片後，長期遭Deepfake裸照騷擾，甚至被惡意號召網友「性騷擾她」，長達4年之久，希望司法能真正制裁加害者。

此案也引發音樂圈震撼。金曲樂團「大象體操」貝斯手張凱婷在臉書發文聲援，直言看到受害者的經歷相當痛心，「這樣的事可能發生在每一個玩樂團的女生身上，沒有任何一個人應該承受這種對待」，呼籲社會正視女性在音樂圈遭遇的數位性暴力問題。（責任編輯：卓琦、呂品逸）

更多上報報導

【懶人包】凱凱疑遭劉姓保母姊妹凌虐死 「出養始末、虐待手法、案件時間」一次看懂

快訊／凱凱案二審遭駁回 維持惡保母劉彩萱無期、妹妹劉若琳18年徒刑

凱凱案二審今9:30宣判 惡保母姊妹曾「鞠躬道歉＋願賠償」