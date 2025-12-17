涉10億股權假交易 台玻總裁林伯實被訴

台北市士林地檢署依偽造文書起訴台玻總裁林伯實。（本報資料照片）

台玻集團總裁林伯實，因與大陸恆天投資公司仲裁案敗訴，為規避子公司「實聯淮安」股權遭強制執行，涉嫌利用虛假交易，將「實聯淮安」3400萬美元（約台幣10億元）股權，虛偽轉讓給妻子擔任董事的SL公司脫產，士林地檢署依偽造文書罪起訴林伯實。

80歲的林伯實是台玻集團創辦人林玉嘉之子，被視為業界領軍人物，妻子徐莉玲曾創辦學學文創，夫妻倆在文化與商界極具影響力。

檢方調查，林伯實與妻子徐莉玲，均為香港實聯長宜中國控股有限公司董事，因該公司為了先前投資的中瑞藍科公司，與恆天創業投資公司簽立為期3年的股權轉讓契約，契約載明若中瑞藍科3年內未成功上市，實聯長宜須履約以每股人民幣4元回購股票。由於中瑞藍科營運不佳，未達成上市條件，恆天公司請求履約回購股票，提出仲裁，林伯實為規避實聯長宜100％持股、註冊資本額3400萬美元的子公司「實聯長宜淮安科技有限公司」股權遭強制執行，以假交易方式脫產。

林伯實於109年12月1日，代表香港實聯長宜公司，與妻子徐莉玲代表的SL公司簽署股權轉讓協議，將實聯淮安股權，佯以2000萬元美元轉讓予SL公司，雖約定SL公司須以現金直接付款，但實際上SL公司並未支付任何款項。110年4月21日，林再允許SL公司將該筆股權設定質權予其實際經營的台灣實聯公司，並完成相關登記程序。

檢方認定，林伯實明知股權並未實際出售、轉讓價金亦未向SL公司收取，卻行使不實的股權轉讓協議書及質權出質登記申請書，致使實聯長宜控股公司喪失對實聯淮安公司的所有權，轉由其實際控制的公司體系持有，損害公司權益，依法起訴。