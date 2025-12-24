涉11度用公款招待親友吃飯 前台中地政局長吳存金貪污起訴

前台中市地政局長吳存金因「特別費使用」涉嫌貪污，台中地檢署查出，吳女涉嫌將首長特別費使用在私人家庭聚餐上，次數多達11次，合計不法金額6萬8千多元，案件偵結，依貪污罪和公務員登載不實文書罪起訴。

中檢調查，吳存金利用擔任地政局長得按月檢具憑證支領首長特別費3萬9700元之職務上機會，2019年至2024年在台中市等餐廳消費11次，均是和親屬之間的家庭聚餐，交付地政局經辦及主計單位人員進行核銷，詐得首長特別費共計6萬8679元。

而今年2月事情曝光，吳存金火速請辭局長職務，複訊後1百萬元交保。如今檢方偵結起訴，考量吳女犯後坦承犯行且繳回犯罪所得，無再犯之虞，建請法院依法減刑，量處被告適當之刑。

※未經判決確定者，應推定為無罪

