涉133億！中國黃金平台「杰我睿」疑暴雷 用戶討錢慘被架離…怒控「上面在壓這事」

受到國際地緣政治持續動盪影響，國際黃金價格昨天週一（1／26）突破每盎司5000美元後一路續往上衝，並再飆上5100美元。不少投資黃金的投資人都欣喜若狂，但部分中國黃金投資散戶恐怕笑不出來。因為，深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」被用戶指控暴雷，數百名用戶無法提現或提取購買的金料，甚至今天（1／27）有用戶前往「杰我睿」要求還錢，卻被警察及工作人員架離，甚至數人因此受傷。

中國黃金交易私盤線上交易平台「杰我睿」暴雷，《香港01》報導指出恐怕金額上看百億元人民幣。另外，微博用戶則有人指恐，金額高達133億元人民幣。

一名從2024年開始使用「杰我睿」的樓小姐表示，「杰我睿」平台金料加工費較線下更優惠，且能夠投資金價，試了幾次交易，她也相信大平台不會有問題。沒想到，1月21日樓小姐要將自己存在平台的172克金料製作成金鐲子，雖然下單成功，但另外一筆存入該平台的2萬元人民幣無法提現，這才發現已經有許多用戶通報了。

受害用戶前往杰我睿維權，但被警方帶走。翻攝微博

樓小姐說，各地城市警方對於受害人報案都推皮球，「深圳一直在壓這件事，因為涉及的金額太大了。」

另外，今天有上百名維權用戶前往深圳水貝金座，現場有十幾名警察出現維持秩序，發生警民衝突，一名女子說：「警察讓工作人員把我拖到電梯，然後到了一樓」，然後再用藍布圍住後離開現場。

這名女子說，她曾到過深圳信訪局、羅湖刑偵大隊等官方部門，都不被接受，「深圳就在壓這件事，因為數額太大了。」受害用戶表示，目前「杰我睿」已給出的賠償方案，不過是在減去炒金收益後，賠償用戶成本的2折金額。但用戶都無法接受，但又擔心不接受的話，恐怕最後什麼都拿不到。

根據報導，1月27日傍晚，「杰我睿」老闆張志騰發影片回應事件，表示自己一定會處理此事「給大家一個交代」，並表示自己「被做局」，更強調「事情這麼大，我怎麼可能跑得了。」

