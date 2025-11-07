涉153次不當管教遭解僱 女教師提復職被法院駁回

家長指控彰化縣某幼兒園李姓主教老師對幼兒不當管教，次數多達153次。（資料照／葉靜美攝）

彰化縣某幼兒園在去年底發生有學童被不當對待，李姓女主教老師事後經縣府教育處調查，不當管教次數多達153次，幼兒園也將李女解僱，但李女不滿提出確認僱傭關係存在訴訟，並要求園方給付後續薪資及各項獎金，法院經當庭勘驗監視器畫面及參酌縣府調查報告，認定李女確有不當管教，且情節重大，駁回李女聲請，全案可上訴。

該起事件發生在去年底，至少有6名幼兒遭不當對待，家長也曾開記者會指控，有家長說自己小孩被不當對待5次，最嚴重1次私密處有裂傷，另有家長表示，女兒私密部位明顯有被指甲摳到的痕跡、掉一塊肉下來，也有家長指出，小孩曾在上學前跟家長說，學校有壞人，可不可以保護我，讓家長相當心痛。

園方稱，經逐日檢視該班錄影畫面，確認李女在民國113年11月21至28日間確有多次拉扯、拖行、搖晃、揮打、腳踢幼生之不當管教及體罰等不當行為，才會決定終止兩造間之勞動契約，並於113年12月27日寄發存證信函通知李女，並經李女於同年月30日收受。

李女及律師則稱，在該校擔任教保員期間均無任何違反工作規則或勞動契約之行為，校方以她113年11月21至28日間任教班級監視影像畫面，就認定她有不當管教及體罰行為而終止勞動契約，後來雖補上彰化縣政府的調查報告做依據，但依實務見解，園方不得隨意改列或增列解僱事由，認為解僱並不合法。

李女也辯稱其行為均事出有因，並非不當管教，且任職10年來無任何懲處，即使園方認為她有不當管教行為，也應該考量她違規行為態樣、初次或累次、故意或過失、勞雇間關係之緊密程度、勞工到職時間之久暫等因素，及是否還有其他解雇以外的懲處手段，解僱也不符解僱最後手段性原則，請求確認僱傭關係存在，並給付薪資、年終及績效等獎金。

法院當庭勘驗監視器畫面，認為李女對待幼生動作粗魯，明顯欠缺愛心、耐心，確有不當管教情事，超出社會對於教保員期待，李女行為屬不當管教，另參酌彰化縣政府調查報告，認為李女違反勞動契約、《教保服務人員條例》，且李女在105年間也曾發生對學生不當行為，並經彰化地方檢察署立案偵查，後與學生家長達成合解；112年也曾打幼生手掌遭園方訓斥，認定解僱合法，李女請求復職、給付後續薪資與各項獎金遭駁回，全案可上訴。

