涉2罪送辦！北市男拒檢狂飆撞傷2人 警開出7罰單最高22萬
記者楊忠翰／台北報導
台北市南港區驚傳追撞事故，7日下午4時許，信義分局警員巡邏行經中坡北路及永吉路口時，瞥見1部轎車違規行駛，警員隨即上前攔車盤查，沒想到駕駛拒檢加速逃逸，車輛行經玉成街152號時，與1部轎車及2輛機車發生碰撞，造成2名騎士受傷送醫，警員將駕駛拖下車逮捕，並在車內搜出喪屍煙彈等毒品，全案訊後毒品及公共危險等罪嫌移送法辦，駕駛還要面臨最高22萬4400元的罰鍰。
警消指出，現場是轎車與機車發生交通事故，造成2名騎士受傷，其中1人為34歲男子，肢體多處擦傷，另外1人為51歲女子，亦為肢體多處擦傷，兩人皆被送往忠孝醫院包紮治療。
信義分局表示，昨天下午4時許，五分所警員行經中坡北路及永吉路時，瞥見嫌犯駕車違規，遂上前示意對方停車，沒想到陳姓男子（49歲）竟拒檢逃逸，還一路闖紅燈高速行駛，並從忠孝東路五段右轉玉成街時，與1部轎車及2輛機車發生事故。
警員協助2名受傷騎士送醫救治，所幸均無生命危險，支援警力將陳男制伏後，隨即在車內搜出安非他命、K他命及喪屍煙彈等毒品，警員遂將陳男帶回派出所，全案將依毒品、公共危險等罪嫌移送法辦；至於交通肇事部分，則由南港交通分隊到場處理，
不僅如此，陳男還做出拒檢、毒駕、無照駕駛、闖紅燈2次、違規迴轉2次等違規駕駛行為，警方依法開單告發，陳男恐面臨最高22萬4400元罰鍰；信義分局強調，拒檢、毒駕或危險駕駛行為，警方必將嚴加究辦，民眾切勿以身試法。
