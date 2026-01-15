涉3度餵老鼠藥毒害澳洲男友 台蛇蠍女住處另搜出英籍前夫骨灰！北檢不起訴原因曝光

台市楊姓女子3度以老鼠藥毒害澳洲籍男友Alex，依殺人未遂罪嫌起訴求刑8年，卻沒想到如今再爆出案外案。（翻攝GoFundMe網頁）

台北市一名楊姓女子3度以老鼠藥毒害澳洲籍男友Alex，依殺人未遂罪嫌起訴求刑8年，卻沒想到如今再爆出案外案，楊女英國籍前夫的胞弟跨海來台提告，懷疑哥哥大衛也遭楊女殺害，檢警進一步追查，找到疑似大衛的骨灰，但相關病歷與醫師等人證詞，都無法證實大衛因中毒死亡。對此台北地檢署檢15日以罪嫌不足等理由，處分不起訴楊女。

台蛇蠍女3度餵老鼠藥毒殺澳洲男友雲因曝光？

轟動社會案件的蛇蠍楊女，為「留人」竟3度涉嫌以老鼠藥毒害來台留學的澳洲男友，最終被依殺人未遂罪嫌起訴求刑8年。不過早在這段戀情前，楊女也曾與另名英國男子大衛有過婚姻，小倆口2022年在松山區租屋，但隔年大衛離奇身亡。為此，大衛胞弟2024年跨海提告，指哥哥跟楊女來台同居後失聯多時，質疑楊女以同樣手法殺人。

對此，檢警發現大衛也曾因腹痛血尿就醫，2022年12月21日急診住院，症狀緩解後出院，又在2023年1月2日因心肺功能停止被送醫結果不治，情況與Alex受害遭遇如出一轍，引起辦案人員高度懷疑。

住處搜出英籍前夫骨灰？

但急診醫師證稱，當時為大衛做超音波跟抽血檢查後，判斷疑似結石跟泌尿道感染有關，除非高度懷疑中毒，否則不會做毒藥物檢驗，後經警方接獲通報，前往觀察大衛的遺體沒有明顯外傷，綜合研判無外力介入，若要進一步知道死因，需進行刑事相驗，但楊女的姊夫轉達表示家屬希望保留大體完整，因此未進行解剖採樣，2天後經法醫相驗開出死亡證明書，遺體於兩週後火化。

對此，檢方勘驗病歷、相驗通報單等事證，認為無法確認大衛是中毒死亡，儘管楊女住家存放著大衛骨灰，但礙於組織已經碳化，無法檢測藥物殘留，最終以楊女被控殺人罪嫌不足等理由，處分不起訴。至於楊女涉嫌殺害Alex未遂案，目前仍在台北地院審理中。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

