涉3性侵逃罪⋯20年後「約炮偷拍性愛片」！桃園消防助理員 鐵飯碗丟了

社會中心／林昱孜報導

桃園市消防局秘書室前助理員楊仁碩偷拍女子，懲戒法院判決免除職務。（圖／翻攝google map）

桃園市消防局秘書室前助理員楊仁碩，2023年遭女網友揭露約炮、性侵、拍不雅照，經警方後採集DNA，意外比對出與3起性侵懸案嫌犯吻合，但已超過當年10年追訴權時效，只能以不起訴結案。不過，楊仁碩因侵佔、偷拍等罪遭判刑，性侵無罪確定，被桃園市政府移送懲戒法院審理，懲戒法院今（29）日判決楊男免職，可上訴。

懲戒法院指出，楊仁碩為桃園市政府消防局助理員，在2021年9月載女子出遊，將其遺落在車上皮包佔為己有，又分別於2022年及2023年間，分別與2名女子在租屋處發生性行為時，未經對方同意，用手機偷拍裸露影片及照片。

廣告 廣告

檢警前往楊仁碩辦公處所執行搜索，在電腦名為「花冊」之資料夾內，發現性影像等相關證據資料。桃園市政府認為，楊仁碩行為已有損信譽，移送懲戒法院審理。

懲戒法院審理後，認為楊仁碩確有移送機關所指的非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽，有懲戒之必要。經審酌公務員懲戒法第10條規定等一切情狀，認被付懲戒人已達應予汰除的程度，判決「楊仁碩免除職務」。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

更多三立新聞網報導

新竹人夫自稱酒店妹「老公」還揹了娃！正宮直擊心碎求償百萬 結果出爐

尾牙準備中大獎！谷底翻身「4生肖」機率最高 他：手掌寫1字哈氣必中

驚險7秒畫面流出！小琉球交通船「猛撞用餐區」整桌奔逃 19歲女傷勢曝

梁育誌「擄殺馬國女大生」更二審逃死 高雄高分檢將上訴：判決違背法令

