涉38項重罪！挪威王儲繼子受審 否認性侵

挪威王室醜聞風暴擴大。（示意圖／unsplash）





挪威王室醜聞風暴擴大，王儲的繼子涉嫌性侵、施暴等38項罪名，在法院正式開庭。他在庭上全程面無表情，承認部分較輕微的毒品和傷害罪名，針對性侵指控，則是全盤否認。

大批媒體守在法庭外，檢察官與律師陸續抵達。挪威王室王儲繼子的醜聞，在奧斯陸地方法院正式開庭。

首席檢察官亨里克斯博：「被告是王儲妃的兒子並且屬於皇室成員，但他在本刑事案件中，仍將與其他被控相同罪行的人，受到同等對待。」柏格荷伊比遭控包含性侵、施暴等38項重罪，出庭時裝扮高調，身穿綠色毛衣搭配綠色褲子，戴著造型誇張的眼鏡與耳環，庭上全程面無表情。

辯護律師塞庫利奇：「這對他來說當然很難，這是個嚴重的案件，他非常認真對待，但他的狀況不太好，儘管他已經為這一天做了很長時間的準備。」

根據了解柏格荷伊比，僅承認較輕的毒品與傷害罪名，對於最嚴重的性侵指控，全盤否認。

這場審判預計持續到3月中旬，如果罪名全部成立，最重恐判16年監禁。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

