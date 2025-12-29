涉7度性騷女法官、霸凌工友與女科長 懲戒法院前院長李伯道今開庭未現身

即時中心／林韋慈報導

前懲戒法院院長李伯道涉嫌利用院長職權，7度對女性部屬進行性騷擾，不僅熊抱、環抱，還多次以「我喜歡妳」、「妳好香」等言語騷擾。司法院已將其移送懲戒，監察院更指控李是「惡老闆」，長期刁難、責罵女性部屬，構成職場霸凌。懲戒法院職務法庭今（29）日上午9時30分，針對李涉性騷擾及霸凌部屬等2案開庭審理，但李伯道選擇未出庭，僅委任律師到場。

本案由懲戒法院職務法庭借用高等法院最大專一法庭開庭，因涉及性騷擾案件，採不公開審理。李伯道全權委託律師王婉嘉代理出庭，移送機關司法院與監察院則分別派代表及林三元律師應訊，關係機關法官評鑑委員會亦派員列席。

李伯道歷任最高法院庭長、台中高分院院長，2020年10月16日升任三審的懲戒法院院長，為特任官，專責公務人員違反風紀之懲戒事務，司法地位崇高，卻爆發一連串司法醜聞，震撼法界。過去曾有受害者丈夫在臉書爆料，指出其妻即為遭李性騷擾的下屬，並稱李疑似準備退休，認為自己位高權重而開始伸出魔手，受害者長期隱忍，直至時任秘書長、現任懲戒法院院長林輝煌鼓勵下，才勇敢發聲。

法官評鑑委員會調查指出，李伯道於2023年擔任懲戒法院院長期間，至少7度對女性部屬性騷擾，包括在公務活動住宿飯店房間內拉扯被害人雙手、環抱，並稱「我很喜歡妳」；在辦公室獨處時，亦多次環抱、撫摸被害人背部，甚至說出「妳好香」等不當言語。事發後，司法院要求李伯道自請退休，相關女性部屬才正式提出申訴。經司法院與法評會調查後，均認定性騷擾成立，監察院隨即對李提出彈劾，司法院與監察院並將案件移送懲戒法院職務法庭審理。

此外，監察院另查出，李伯道亦涉嫌以不當言語、刻意刁難請假等方式，長期霸凌女性工友及女科長。包括對女工友請假、蒸便當、清洗便當盒、未即時提供電話號碼，甚至與同事交談等瑣事苛刻要求、任意責罵；對女科長處理院長室換氣密窗、職務宿舍噪音等公務事項，也多次不合理指責。

監察院指出，李伯道身為懲戒法院院長，竟濫用職權，長期以不當、羞辱性言詞責罵女性部屬，造成冒犯、羞辱及貶低人格尊嚴，已構成職場霸凌，嚴重損及法官尊嚴與司法形象，因此依法彈劾，並移送懲戒法院職務法庭進行懲戒。

