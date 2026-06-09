涉88會館案又爆恐嚇 刑事局前副局長黃建榮一審判7月
曾因捲入「88會館案」遭拔官的警政署前專門委員、刑事局前副局長黃建榮，卸下警職前又捲入金錢糾紛。黃建榮被控於2023年期間，將向建商調來的千萬元資金轉貸給一名餐廳女老闆，後因擔心放款隱私曝光，竟涉嫌以高官權勢恐嚇對方「找證人咬死你」逼迫還款。台北地方法院今（9日）宣判，依恐嚇取財未遂罪判處黃建榮有期徒刑7月。
判決指出，高警界資歷顯赫的黃建榮，過去曾歷任台南市、新北市刑大大隊長、瑞芳分局長、保一總隊副總隊長、嘉義市警察局長及刑事局副局長等重要警職。
檢警調查，黃建榮於2023年向一名李姓建商無息借款1000萬元後，透過林姓密友名義，轉手將這筆千萬元資金借給在台北市大安區經營「逸居公司」及餐廳的答姓女老闆，雙方並談妥每年利息高達200萬元。
不料，黃建榮隨後因出入「88會館」等不當場所爆發紀律風暴，遭警政署拔官調任專門委員。黃建榮因擔心這筆「千萬地下借貸」也會被連帶查出，急著想要收回資金。他前往答女經營的餐廳談判，涉嫌利用尚未卸任的官威出言要脅「我是刑事局副局長，我可以隨時找證人做筆錄咬死你！」答女憤而向檢警檢舉，台北地檢署偵辦後，依恐嚇等罪起訴。
台北地院審理期間，黃建榮全盤否認犯罪，堅持進行無罪答辯。黃建榮向法官強調，自己絕對沒有說過任何恐嚇言語，認為告訴人所提出的指控與事實完全不符，辯稱「我只是想把投資的錢拿回來」。黃建榮更當庭反擊，指控答女本身在新北市就涉及多起詐騙投資案，且已被檢方起訴，誠信涉有瑕疵。
黃建榮的委任律師則主張，當時雙方僅是私底下的債務催討，黃建榮並未出言恐嚇，更沒有利用公職身分對商家施壓，強調辯護方手中握有錄音檔可證清白。
律師進一步質疑，答女自始至終都無法提供咖啡廳關鍵的錄影畫面，僅憑幾張照片和對話截圖就指控前副局長恐嚇，證據顯然不足，因此曾向法官聲請調查證據，要求答女交出咖啡廳的歷次完整錄影檔案。
不過，合議庭審理後不採信黃建榮辯詞，今日下午做出判決，認定黃建榮恐嚇罪名成立，判處有期徒刑7月。可上訴。
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