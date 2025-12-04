涉88會館案遭拔官！逼餐廳老闆娘提前還錢 警政署專委被起訴

記者楊忠翰／台北報導

警政署專門委員黃建榮前往餐廳催討債務遭起訴。（圖／資料照）

警政署專門委員黃建榮，2023年間為了追討欠款1000萬元，以及利息200萬元，遂獨自前往某餐廳，並暗示自己身分的影響力，老闆娘擔心生意受到影響，只好被迫提前還款，4日台北地檢依恐嚇取財等罪起訴黃建榮。

檢警調查，黃建榮為三線二星的警界高官，曾任刑事局副局長等重要職務；2023年初，他先向李姓建商借款1000萬元，接著利用林姓女密友的名義，再借給台北市大安區某餐廳答姓老闆娘，對方還為此簽立本票，雙方約定借貸年限為1年，利息則是200萬元。

後來黃建榮因涉足88會館一事，慘遭記過拔官，並調任警政署專門委員，黃建榮擔心自己被調查，急欲收回資金，遂親自前往餐廳，要求答女提前還款，黃建榮還提及「我是刑事的」等語句，暗示自己擁有的影響力，答女畏懼其權勢，只好簽立新的本票，提前半年返還本金及利息。

警政署獲悉後展開調查，並報請台北地檢署指揮偵辦，今年5月檢方發動搜索約談，諭令黃建榮交保50萬元，但他籌不出保金，獲得降保30萬元，他才得以步出地檢署。

