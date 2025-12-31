涮乃葉、築間、50嵐都被點名！食藥署抽驗農藥殘留多家名店上榜 香菜竟被查出多達10項農藥不合格

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

年末聚餐頻繁，民眾也得注意蔬果是否吃得健康，衛福部食藥署今（31）日公布9至10月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，總共抽驗逾800件蔬果，並查出45件違規，包括知名火鍋築間板橋館前店、涮乃葉徐匯廣場店都上榜，均為油菜被檢出農藥超標；連鎖飲料店50嵐南投民族店則是金桔被查出2項農藥不符規定，此外好市多、全聯等賣場，以及網購平台MOMO也有蔬果檢驗違規；其中位於台北內湖的七海餐廳，更是被查出香菜（芫荽）多達10項農藥不合格，全都被依食安法開罰3萬。

衛福部食藥署今（31）日公布9至10月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，總共抽驗逾800件蔬果，並查出45件違規。（圖／食藥署）

食藥署指出，為維護消費者食用生鮮蔬果之安全，食藥署與地方政府衛生局共同執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，依目的不同，分析過往違規大數據資料，以風險為基礎之精準抽樣方式抽樣284件農產品加強監測，檢驗結果253件符合規定、合格率89.1%；也從其他市售蔬果中隨機選取519件樣品，檢驗結果505件符合規定、合格率97.3%，顯示透過精準抽樣方式，確實可提高揪出不合格樣品之機率，提升整體食品安全管理成效。

遭揪出違規的蔬果來自不少知名餐飲店家，築間餐飲板橋館前營業所的「油菜」遭檢出農藥阿巴汀超標、50嵐南投民族店的「金桔」則是驗出不得檢出的賽滅淨，全聯公司南投草屯和興門市「蘿蔔」則是賽速安超標、同為全聯的大林忠孝店「龍眼」被檢出兩項農藥超標不合格；富邦旗下的網購平台MOMO所販售之「蓮霧」則是被驗出不得檢出的農藥克美素。

食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

「龍眼」被檢出兩項農藥超標不合格。（圖／食藥署）

食藥署強調，以風險為基礎之精準抽樣係分析後市場端監測成果，同時比對農業部源頭抽驗成果，並依違規紀錄頻率及社會關注度等，綜合評估其風險程度所篩選出之蔬果農產品，納入加強監測品項擴大抽驗，針對不合格可溯源之國產農產品另移請農政機關依法進行源頭管理。同時，針對稽查檢驗結果有45項不合格，都必須下架回收；食藥署也分別針對供應商或無法提供來源的業者開罰，迄今共計開罰11件、共30萬元。

