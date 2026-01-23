「涮金鍋」自助吧現小籠包 海底撈「香菜脆片」吃到飽

桃園一間涮涮鍋店涮金鍋自助吧上竟有冷凍小籠包，讓民眾吃到飽。（圖／東森新聞）





天冷吃火鍋！業者競爭激烈，最新推出甚麼樣的創意食材吃法？桃園一間涮涮鍋店涮金鍋，自助吧上竟有「冷凍小籠包」，讓民眾吃到飽，不少顧客頭一次看到，都感到非常新奇。而海底撈火鍋店，則是供應香菜口味的多力多滋，民眾想夾多少就夾多少。

自助吧攤位上琳瑯滿目，不過，一大坨圓形米白色食物居然是冷凍小籠包，民眾頭一次看見，火鍋店自助吧上有小籠包可以煮，還吃到飽感到新奇。

顧客：「在外面吃都是用蒸的，來這邊看到有湯包，還滿特別的，所以說把它夾兩顆來煮看看，還不錯吃耶。」

到底是誰想出來的點子，桃園這間涮涮鍋店涮金鍋想出奇招，供應小籠包，讓饕客丟進鍋裡烹煮，不少民眾無法接受，想崩潰尖叫，但也有人分享，小籠包＋湯底吃起來就像湯包一樣，口味真不賴，不少日本人也都會這樣吃，好吃歸好吃，但吃完不會超級飽嗎。

顧客：「一顆就差不多飽了，（口感）就是Q彈Q彈的，裡面有湯汁，然後普通的湯包都是用蒸的，這個用煮的吃起來比較好吃。」

業者黃店長：「它其實放到火鍋裡面，會有不一樣的風味，但是它又可以吸到，火鍋原本的湯的味道，然後它吃下去的時候，也不影響口感，所以我們老闆才特地放上來，做一個特點。」

也有民眾跑到海底撈火鍋店看見自助吧上有香菜口味的多力多滋，想吃多少夾多少。另一邊，千葉火鍋店也很大方，曾供一整隻活生生的青蛙，讓顧客丟進鍋子裡烹煮，顧客看見後雖然嚇得不清，但胃很誠實，品嘗起來還是覺得很美味。餐廳自助吧上，越來越多新奇的食物，吸引消費者，成功帶動商機。

