「液冷散熱」印鈔機啟動 花旗喊這家公司股價破2千

AI伺服器散熱規格迎來「世紀大變革」！花旗證券點名「散熱雙雄」，初步給予奇鋐、雙鴻「買進」評等，喊出奇鋐股價上看2,055元，雙鴻目標價1,525元。

液冷取代氣冷！單一機櫃產值大提升

隨著全球AI科技急遽發展，伺服器熱設計功耗（TDP）持續攀升，散熱模組規格正逐漸從氣冷轉往液冷。花旗科技產業分析師劉瓊芳說明，目前液冷技術的設計主流，主要包括水冷板、冷卻液分配單元和分歧管。

花旗指出，這場架構性轉變將大幅擴張散熱元件在每個機櫃中的價值，在更高的TDP和機櫃功率需求下，液冷技術對於GPU及未來的ASIC平台，已成為不可或缺的關鍵要素。

廣告 廣告

花旗看好台廠在這波趨勢中的戰略位置，特別青睞奇鋐與雙鴻，同步將2公司列入「未來90天上漲觀察清單」。最新報告指出，奇鋐目標價2,055元，潛在上漲空間44％；雙鴻目標價1,525元，潛在上漲空間直逼7成。

奇鋐穩坐「台廠首選」 掌握水冷板領導地位

在外資的布局偏好上，奇鋐憑藉其強勁的獲利穩定性，被花旗視為台廠中的「首選」。

劉瓊芳指出，奇鋐除了在水冷板領域的領導地位，對於輝達（NVIDIA）和超大型雲端服務供應商（CSP）有深度布局，還擁有跨GPU週期的專案連續性以及較低的執行風險。

雙鴻獲利爆發力兇猛 2027年EPS喊上68元

雖然奇鋐被喊破2,000元大關，雙鴻在花旗的報告中被賦予更高的潛在漲幅。外資主要著眼於雙鴻未來2年每股稅後純益（EPS）年增率技高一籌。

花旗樂觀估算，雙鴻今年EPS突破30元後，2026、2027年有望進一步攀升至54元與68元。花旗認為雙鴻持續強化在AI液冷領域的競爭地位，營運結構正由氣冷模組加速轉向高價值、系統級液冷零組件，給予較高評價是合理的。

AI軍備競賽加溫 供應鏈重押非中國產能

花旗認為，由於AI快速發展，所需消耗的功率不斷上升，這為具備實證技術能力且擁有可擴充「非中國產能」的供應商創造了機會。

CSP的投資步伐正在加速，預計2026年雲端服務廠的投資成長率為24%。隨著超大規模業者為應對企業需求而提前建置，橫跨半導體、硬體及其他基礎設施的供應商都將受惠。劉瓊芳強調，目前液冷技術的發展趨勢，正將採購訂單集中於具備穩定品質、產量擴充性及地理多樣化的供應商。

液冷散熱的升級，就像過去的手機從撥號盤換成了智慧觸控螢幕，這不是單純的性能優化，而是整個運作邏輯的改變；在這個高規格、高功率的AI新時代，誰能掌握液冷這把「鑰匙」，誰就掌握了市場的話語權。