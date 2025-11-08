液體黃金！杜拜咖啡一杯「飆破3萬」 Nido 7 Geisha 刷新世界紀錄

國際中心／程正邦報導

杜拜咖啡館Julith近來推出一款咖啡要價約台幣3萬元的咖啡，打破世界紀錄。（圖／翻攝自Instagram＠julith.coffee）

杜拜再創奢華極限！天價咖啡索價980美元

素以極致奢華著稱的沙漠之城杜拜，近日再次以令人咋舌的方式刷新了全球紀錄。當地一家名為 Julith 的咖啡廳，霸氣推出全球史上最貴咖啡，每杯索價高達 980美元（折合新台幣逾 3 萬元），瞬間引爆國際話題，被譽為咖啡界的「液體黃金」。

這款限量約 400 杯的「天價聖品」，已成功打破先前由杜拜另一家 Roasters 咖啡廳創下的 680 美元紀錄，一躍成為金氏世界紀錄（Guinness World Records）的新科冠軍。

Julith 創辦人是土耳其冠軍咖啡師薩格索茲，他形容天價咖啡帶有茉莉花、柑橘、佛手柑，甚至有杏子和桃子的氣息，口感圓潤如蜂蜜般。（圖／翻攝自Gulf News）

咖啡豆身價非凡：巴拿馬Nido 7 Geisha拍出天文數字

Julith 咖啡廳的這款限量咖啡之所以能站上價格頂峰，全仰賴其採用的頂級稀有咖啡豆，來自巴拿馬的 Nido 7 Geisha。

綜合外媒報導，Julith 聯合創辦人兼土耳其冠軍咖啡師薩格索茲（Serkan Sagsoz）眼光獨到，為了這批稀世咖啡豆，早前在巴拿馬的一場激烈競標中，經過數小時的纏鬥廝殺，最終以約 60萬美元的天文數字，購得這僅僅 20公斤的 Nido 7 Geisha。

這批從巴魯火山（Baru volcano）附近農場採摘的極品身價非凡，其品質備受推崇，該咖啡豆在「巴拿馬最佳咖啡大賽」中獲得了98分的高分，創下精品咖啡歷史上的最高評價。此前，從未有任何咖啡得分超過 96.5 分。

薩格索茲形容 Nido 7 Geisha 擁有細膩如絲的甜美幻夢，帶有茉莉花、柑橘、佛手柑，甚至一絲杏子和桃子的氣息，口感圓潤如蜂蜜般，品質極致。

天價咖啡原本是為杜拜王室保留的，現在開放400杯讓民眾以3萬元品嚐。（圖／翻攝自Instagram＠julith.coffee）

為王室保留！限量供應滿足頂級富豪炫耀欲

薩格索茲強調，推出這款天價咖啡並非僅是營銷噱頭，而是對咖啡工藝的極致致敬，同時讓杜拜成為全球首個品嚐這「歷史性一啜」的城市。

這批咖啡豆吸引了亞洲與阿拉伯聯合大公國的咖啡狂熱者與收藏家爭相詢問，但咖啡館已明確表示，除了為杜拜王室保留的極少量份額，其餘已從 11 月 1 日起以每杯 980 美元的價格限量供應約 400 杯。

當地居民對於咖啡天價卻習以為常，認為對於杜拜這座充滿豪奢生活方式的城市來說，這不過是富豪們可以炫耀財富的又一資本。杜拜以其極致的開發項目聞名，從室內滑雪場、世界第一高樓哈里發塔（Burj Khalifa），到遍布五星級飯店的巨大人造島，都讓這座城市成為全球富豪雲集的終極聖地。

