液體黃金！杜拜咖啡一杯「飆破3萬」 Nido 7 Geisha 刷新世界紀錄
國際中心／程正邦報導
杜拜再創奢華極限！天價咖啡索價980美元
素以極致奢華著稱的沙漠之城杜拜，近日再次以令人咋舌的方式刷新了全球紀錄。當地一家名為 Julith 的咖啡廳，霸氣推出全球史上最貴咖啡，每杯索價高達 980美元（折合新台幣逾 3 萬元），瞬間引爆國際話題，被譽為咖啡界的「液體黃金」。
這款限量約 400 杯的「天價聖品」，已成功打破先前由杜拜另一家 Roasters 咖啡廳創下的 680 美元紀錄，一躍成為金氏世界紀錄（Guinness World Records）的新科冠軍。
咖啡豆身價非凡：巴拿馬Nido 7 Geisha拍出天文數字
Julith 咖啡廳的這款限量咖啡之所以能站上價格頂峰，全仰賴其採用的頂級稀有咖啡豆，來自巴拿馬的 Nido 7 Geisha。
綜合外媒報導，Julith 聯合創辦人兼土耳其冠軍咖啡師薩格索茲（Serkan Sagsoz）眼光獨到，為了這批稀世咖啡豆，早前在巴拿馬的一場激烈競標中，經過數小時的纏鬥廝殺，最終以約 60萬美元的天文數字，購得這僅僅 20公斤的 Nido 7 Geisha。
這批從巴魯火山（Baru volcano）附近農場採摘的極品身價非凡，其品質備受推崇，該咖啡豆在「巴拿馬最佳咖啡大賽」中獲得了98分的高分，創下精品咖啡歷史上的最高評價。此前，從未有任何咖啡得分超過 96.5 分。
薩格索茲形容 Nido 7 Geisha 擁有細膩如絲的甜美幻夢，帶有茉莉花、柑橘、佛手柑，甚至一絲杏子和桃子的氣息，口感圓潤如蜂蜜般，品質極致。
為王室保留！限量供應滿足頂級富豪炫耀欲
薩格索茲強調，推出這款天價咖啡並非僅是營銷噱頭，而是對咖啡工藝的極致致敬，同時讓杜拜成為全球首個品嚐這「歷史性一啜」的城市。
這批咖啡豆吸引了亞洲與阿拉伯聯合大公國的咖啡狂熱者與收藏家爭相詢問，但咖啡館已明確表示，除了為杜拜王室保留的極少量份額，其餘已從 11 月 1 日起以每杯 980 美元的價格限量供應約 400 杯。
當地居民對於咖啡天價卻習以為常，認為對於杜拜這座充滿豪奢生活方式的城市來說，這不過是富豪們可以炫耀財富的又一資本。杜拜以其極致的開發項目聞名，從室內滑雪場、世界第一高樓哈里發塔（Burj Khalifa），到遍布五星級飯店的巨大人造島，都讓這座城市成為全球富豪雲集的終極聖地。
更多三立新聞網報導
震撼影像曝光！UFO盤旋墨西哥魔鬼火山口 專家：「跨維度大門」開啟
雅加達校園清真寺恐攻！禮拜中連環爆炸釀55傷 兇嫌竟是17歲「高中生」
川普政府擴大移民健康審查 患糖尿病、心臟病恐遭拒...太胖也不行
武統倒數？CNN揭中國「導彈生產」4年增5成 儲量「指數級上升」
其他人也在看
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 10 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 4 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 11 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 17 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 12 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 9 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 7 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風將登陸台灣 下週有機會停班課？北市府回應了
中颱鳳凰持續增強，且路徑逼近台灣，根據中央氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率預測指出，有14縣市超過5成，其中台北市達45%，不少民眾關心，台北市是否會納入陸上警戒範圍？有機會放颱風假嗎？對此，北市府回應了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 1 天前
太子燦笑女特助遭起底！ 自介再引熱議「魔鬼藏在細節裡」
涉嫌跨國詐騙與洗錢的柬埔寨「太子集團」（Prince Group）案，4日檢警大規模搜索多處在台據點，查扣該集團在台資產超過45億元，並拘提主嫌王昱棠與25名被告到案。其中，該集團旗下「天旭國際科技有限公司」總經理特助劉純妤以15萬元交保，她步出北檢偵訊室時神情輕鬆、面露笑容的畫面引爆網友怒火，還被網友起底她竟是前空姐，自介裡還這一句「魔鬼藏在細節裡」成反諷名句。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前