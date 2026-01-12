涵洞施工疑硫化氫中毒 員工癱倒、老闆救人昏厥

（中央社記者王朝鈺新北12日電）鐘姓男子今天在新北市萬里區一間農莊的涵洞內施工，疑吸入硫化氫癱軟，老闆周姓男子下到涵洞援救也昏厥，兩人經送醫急救後，已恢復呼吸心跳。

萬里區一間農莊聘請廠商，在農莊內深度約150公分的方形排水涵洞，施作鐵架牆壁支撐工程，54歲老闆周姓男子、員工44歲鐘姓男子及45歲楊姓男子今天前往現場，鐘男及楊男從上午9時起，輪流下到涵洞施工。

工程上午順利展開，鐘男下午1時許下到涵洞施工時，疑吸入過多硫化氫加上通風不良癱坐在涵洞，上方的楊男見狀，立刻跑到正在車內的周男請求協助，打算合力將鐘男拉起，未料，周男下到涵洞沒多久也跟著昏厥，楊男立刻通報消防局請求救援。

新北市消防局第六大隊出動13車共36人趕赴現場，消防員到場後將2名患者救出時，鐘男已失去呼吸、心跳，周男則意識不清，分別送往台大醫院金山分院、基隆長庚醫院，經搶救後，鐘男已恢復生命徵象，周男雖有呼吸、心跳，但尚未恢復意識，院方已緊急插管送入加護病房接受治療。（編輯：陳清芳）1150112