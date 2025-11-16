涵洞變通道！新北石碇增3處生態廊道 龜蛇蛙不再冒險過馬路

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府農業局今年在石碇新增3處生態廊道，分別為「竹坑道路1、2號斜坡廊道」及「塗潭巷過路廊道」，成為新北市第8至第10處生態廊道，結合涵洞與動物專用坡道，引導龜、蛇、蛙等小型野生動物安全通行，並設置由政治大學學生設計的「食蛇龜」警示標誌，提醒用路人減速，共同降低路殺風險。

農業局長諶錫輝指出，此次設施採用自然石材與植被景觀，並在排水系統出口增設金屬結構坡道型生態通道，讓動物能順利由涵洞爬升至地面。設計兼顧雨季排水與乾季通行需求，後續農業局也將依現地環境與動物使用情形，持續評估防滑、遮蔭及導引等細部調整，使廊道更貼近野生動物行為習性。

除了硬體建設，農業局也積極推動教育宣導。於石碇永安社區舉辦「與龜同行：路殺防治與食蛇龜保育工作坊」。同時在新店、土城、石碇等校園推動課程，累計約600名學生參與，學習使用「臺灣動物路死觀察網」紀錄路殺事件，將保育理念化為公民行動。

諶錫輝表示，新北生態資源豐富，已建置10處生態廊道，未來將依調查結果持續規劃，打造更符合動物需求的客製化廊道，響應聯合國2030永續發展目標「陸地生態」。同時也將深化生命教育、推廣路殺防治觀念，並在農路改善工程中融入生態設計，讓人與野生動物都能安全共享道路，打造友善共生城市。

