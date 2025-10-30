涵蓋179項眼部手術 壽險業者推「終身眼睛險」
〔記者王孟倫／台北報導〕根據衛福部全民健康保險醫療統計，眼部及其附屬器官疾病的住診件數，已在2023年突破兩百萬件，其中，白內障及青光眼住診件數也逐年攀升，顯示眼部疾病已成為國人文明疾病。保誠人壽今天表示，推出業界唯一終身眼睛險，涵蓋高達179項眼部手術之保單。
保誠人壽指出，數位生活帶來便利，但長時間用眼也增加了視力風險；再加上慢性病與意外事故，都可能成為眼部的隱形威脅。針對白內障的手術治療費用，雖有健保給付，但若選用自費人工水晶體，依不同需求仍要額外自費約3萬元至11萬元不等。
觀察到民眾可能面對的眼部疾病風險，保誠推出「睛彩守護終身健康保險」，為巿場上唯一終身眼睛險，投保年齡最高至65歲，提供終身保障至110歲。保誠人壽表示，這張保單保障範圍亦為巿場上最全面，達179項眼部手術、49項眼部處置及27項特定眼睛手術註3，適用眼疾範圍廣泛，涵蓋白內障、青光眼、玻璃體、水晶體、網膜、與角膜類手術。
另外，全數保險金累計給付總額可達保險金額之250倍；給付項目除了眼睛手術保險金、眼睛處置保險金、眼睛手術住院保險金，若符合特定眼睛手術範圍，還可額外獲得療養保險金。若不幸雙眼完全失明，可獲給付30倍的雙目完全失明保險金。
保單亦涵蓋住院慰問保險金，無論是否因眼疾住院，均可理賠，讓被保人不但能獲得全面保障，當有需要接受眼部醫療時，能安心選擇新興治療方式及醫療耗材，守護「靈魂之窗」。
保單之外溢機制，更可讓符合健康體況的被保人，依據保單條款規定之健康管理係數加成保險金。如被保險人在投保年齡為16歲以上，於第一保單年度第九個月提供身體健康檢查報告，如符合條款規定之健康體況，經保誠人壽確認體位類型為A+級，日後可加乘健康管理係數1.1倍，並於第二保單年度起終身適用。
以40歲的保先生為例，在機械零件工廠擔任技術員，投保「保誠人壽睛彩守護終身健康保險」，繳費期15年，保險金額NT$30,000元，年繳保費18,720元。在投保後五個月，保先生診斷視網膜靜脈阻塞，接受「黃斑部雷射術」，健康管理係數為1，獲得NT$9,000元眼睛處置保險金。第五年，不幸車禍導致外傷性青光眼，需接受「青光眼導管置入術」並住院5天。
意外時，健康管理係數為1.1，可獲2萬6400元眼睛手術保險金、3萬3000元住院保險金，另因屬特定眼睛手術且住院超過4天，額外獲9萬9000元手術療養保險金及4950元住院慰問金，合計17萬2350元。至第25年，保先生因長期未定期追蹤，最終達失明標準，依保險條款得申請失明保險金，健康管理係數為1.1，可申請給付99萬元失明保險金，成為日常生活及後續照護的重要支撐。
