「涸堀」白鷺鷥成群覓食 呈現人鳥和諧畫面

「涸堀」時漁民忙著撈捕魚蝦，鳥族則在旁覓食，呈現人鳥和諧的畫面。(記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕養殖漁民在收穫後會找一天「涸堀」，將水抽乾來抓漏網的魚蝦，這個時候，成群的鳥族就會不請自到，在抽水後的淺灘間覓食，而漁民也會留下小魚小蝦讓鳥族們大快朵頤，各行其是，呈現人鳥和諧的感人畫面。

嘉義縣政府漁業科長張建成分享說，收成後正在「涸堀」的魚塭，對鳥兒來說，是一間準時開張的自助餐廳。各類鳥族輪番報到，在抽水後的淺灘間，靈巧地覓食。牠們懂得時節，也懂得這片魚塭的規律，從不喧嘩，卻從未缺席。

張建成指出，魚塭不只是生產糧食的場域，也是濕地生態的一部分。在收成後的空檔，剩下小魚蝦與鳥交會，人與自然彼此退讓一步，換來的是更長久的共存。當我們願意多看一眼，會發現養殖漁業與生態並非對立，而是在季節流轉中，找到彼此的位置。

收成後的魚塭，成群鳥族主動報到的壯觀畫面。(記者蔡宗勳攝)

鳥族在收成後的魚塭靈巧地覓食。(記者蔡宗勳攝)

