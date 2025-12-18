涼糕哥切糕「未戴口罩」引發食安疑慮！衛生局要查了

生活中心／李明融報導

「東湖涼糕哥」游勝綸因帥氣外型、精壯身材在網路平台上吸引大批粉絲關注，他也經常開直播分享擺攤賣涼糕的實況，與粉絲互動，展現親民一面。但他近期不斷發生爭議，民眾爆料指他販售過程未戴口罩還講話口水猛噴，拿錢後還繼續切糕，引發食安疑慮，民眾投訴新北市政府，指控涼糕哥不衛生還涉嫌逃漏稅。對此，新北衛生局今（18日）回應，將派員進行稽查，若發現不符合規定將限期改正，屆期仍未改善，可依違反食安法規定處6萬元以上2億元以下罰鍰。

廣告 廣告

涼糕哥切糕「未戴口罩、口水噴濺」恐成食安漏洞！衛生局出手要查：最重罰2億

涼糕哥遭民眾質疑衛生問題，新北市衛生局回應將會派員稽查。（圖／民視新聞）針對涼糕哥遭民眾質疑衛生問題一事，新北市衛生局回應將會派員稽查，針對人員衛生及食品管理查核，若有不符規定要求限期改正，若仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項之規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。另外，衛生局表示，針對業者未依規定辦理食品業者登錄，將責令業者限期完成登錄，倘屆期仍未改正，可依違反食安法第8條第3項之規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。除了衛生疑慮之外，也有民眾表示日前在蘆洲購買將近1000元的涼糕，付款時要求開立發票，涼糕哥回應「他們不開發票」，質疑涼糕哥是否有逃漏稅，並向新北市政府投訴陳情，對此，新北市稅捐處表示，攤販是否需開立發票，則須由國稅局認定其營業額規模，若營業規模達到一定程度才需開立發票，將會行文國稅局了解。

涼糕哥切糕「未戴口罩、口水噴濺」恐成食安漏洞！衛生局出手要查：最重罰2億

涼糕哥在全台各地擺攤並透過抖音直播擺攤實況。（圖／民視新聞）

涼糕哥疑因生意太好惹人眼紅，遭部分菜市場封殺，他只好在全台各地擺攤，因此他都會在擺攤前發文公告地點，並透過抖音直播擺攤實況，他曾在直播中大方透露，自己擺攤一天可賺約3到5萬元、每週營業三天，試算下來月營業額至少約40萬元。今（18日）早「涼糕哥」在臉書回應「如果我沒賺到40萬有沒有人能補給我？擺攤要什麼照，如果需要我去考？去申請？你們有擺攤的家人朋友嗎？他們有什麼照嗎？市場之前在傳我一個禮拜或一個月可以賺500萬，沒有的話 誰能補給我嗎？」。

原文出處：涼糕哥切糕「未戴口罩、口水噴濺」恐成食安漏洞！衛生局出手要查：最重罰2億

更多民視新聞報導

青山王祭「仙氣女警」被神出！曾被封「警界黃霄雲」

阿北下面奇癢「找妹妹被勸退」！醫生一看：滿布蟲卵

「3波東北季風」接力報到！專家揭「全台轉雨」時間點

