涼糕哥爆切糕「未戴口罩、口水猛噴」民眾檢舉食安疑慮 衛生局回應了

記者簡浩正／新北報導

涼糕哥因出色的外表，深受婆媽喜愛，更因此聲名大噪。（圖／翻攝自臉書）

當年爆紅的「涼糕哥」（游勝綸），經營涼糕生意有聲有色，因出色的外表受婆媽喜愛，如今更透過抖音直播，分享在全台各地的擺攤實況。不過有民眾爆料，指他販售過程中「未戴口罩還一直講話、口水猛噴」，且拿錢後還繼續切涼糕，有食安疑慮而投訴。對此，新北衛生局今（18）日回應，將派員進行稽查，若有不符規定處將限期改正，屆期仍未改善，可依違反食安法最高處2億元以下罰鍰；另將責令業者限期完成食品業者登錄。

廣告 廣告

據悉，游勝綸曾在直播上中透露，擺攤一天約可以賺進3至5萬，一週營業三天，一個月營業額至少約40萬。且他分享的影片中，除了他俐落的切糕手法、偶爾一展歌喉，幾乎會有的畫面就是民眾大排長龍等待他販售涼糕。

對於涼糕哥上述疑慮，《三立新聞網》今日詢問新北市衛生局，衛生局回應將派員依據食品良好衛生規範準則進行稽查，特別針對人員衛生及食品管理進行查核，倘有不符規定處，將命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項之規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另，衛生局說，針對該業者未依規定辦理食品業者登錄，將責令業者限期完成登錄，倘屆期仍未改正，可依違反食安法第8條第3項之規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

更多三立新聞網報導

差點撞機！國泰航空誤闖跑道 空管化險為夷「結局曝光」

非更年期！科技業主管房事總「力不從心」竟睪固酮缺乏 3大症狀快就醫

太幸運！好友相偕租地採礦竟「挖到15克拉巨鑽」鑑定師估出天價

公費肺鏈疫苗「將由20、21價取代」上路時間、適用對象曝

