涼糕哥翻紅又出包！遭控未戴口罩上工「口水狂噴」惹食安恐慌

涼糕哥因出色外表深受婆媽喜愛。翻攝游勝綸 Vic臉書

曾因外型亮眼、在市場賣涼糕意外爆紅的「涼糕哥」游勝綸，近年轉戰抖音直播，透過實況分享全台各地擺攤日常，再度吸引大量關注。不過，近日卻遭民眾投訴其販售過程中，不僅沒戴口罩還一直講話噴口水，且收錢後又繼續切涼糕，衛生堪慮。

據《鏡週刊》報導，近日有民眾爆料，指游勝綸在擺攤販售涼糕時未配戴口罩，過程中持續說話，且在收錢後未更換手套即繼續切糕，擔憂口沫與衛生問題，直言「看了真的很恐怖」。

涼糕哥被爆未戴口罩切糕。翻攝owoyayababy IG

投訴者指出，11月29日晚間在新北市蘆洲購買近千元涼糕後，要求開立發票卻遭拒，對方僅回應「沒有開發票」，返家查詢後更發現游勝綸未見相關食品證照、食品安全保險及流動攤販執照，質疑其涉及違規經營與逃漏稅情事，已向新北市政府提出陳情，目前尚待相關單位回應。

游勝綸過去曾在直播中透露，單日擺攤營收約可達3至5萬元，每週營業三天，月營業額至少40萬元以上。他的直播內容多半聚焦俐落的切糕手法、即興歌唱，以及市場中排隊人潮與眾生百態，對於粉絲合照要求也幾乎來者不拒。

涼糕哥經常透過直播分享在全台各地的擺攤實況。翻攝游勝綸 Vic臉書

事實上，游勝綸早在2015年就讀大學體育系期間，於假日到東湖市場賣涼糕，因陽光外型被網友拍下上傳PTT而一夕爆紅，被封為「東湖涼糕哥」，並短暫進軍演藝圈，後因合約因素淡出。前年底，他為照顧病母暫停擺攤，母親過世後重返市場，改以抖音直播販售涼糕，再度掀起話題。



