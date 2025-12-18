涼糕哥遭爆「沒戴口罩、口水亂噴」有食安疑慮！無照擺攤月收40萬

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

2015年正在就讀體育系的大學生游勝綸，在假日到東湖市場賣涼糕，帥氣形象被上傳至PTT讓他瞬間爆紅，因此受封「東湖涼糕哥」，近年透過抖音直播，分享在各地擺攤的狀況，但近來卻被爆出他販售過程中沒戴口罩一直講話，口水猛噴，拿錢後還繼續切涼糕，有食安疑慮。

涼糕哥遭爆有食安疑慮。（圖／翻攝游勝綸臉書）

據《鏡週刊》報導，有民眾投訴，在11月29日晚上8點半在蘆洲買了快1000元的涼糕，付款之後民眾要求開發票，游勝綸表示不開發票，民眾回家之後，上網一查才發現，游勝綸沒有相關執照，也沒有投保食品安全保險，更沒有流動攤販執照，質疑他成立公司，不開發票想逃漏稅，因此把此事向新北市府陳情。

事實上，游勝綸曾在直播上提到，擺攤一天可以賺3至5萬元，一周營業3天，一個月營業額至少有40萬，他分享的影片中，除了能看見他切涼糕的身影，他偶爾也會唱歌，甚至還有民眾排隊買涼糕，有人因為等待時間太久擺臭臉、有人因為太熱昏倒，充滿許多市場中的人生百態。

針對爆料，游勝輪今（18）日稍早於臉書發文反擊：「如果我沒賺到四十萬，有沒有人能補給我？擺攤要什麼照，如果需要 我去考？去申請？你們有擺攤的家人朋友嗎？他們有什麼照嗎？」接著無奈表示，之前市場都在傳他一個禮拜或是一個月能賺500萬，「沒有的話，誰能補給我嗎？」

