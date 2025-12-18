「涼糕哥」又傳爭議！ 客檢舉未戴口罩「要發票還不給」

「涼糕哥」游勝綸。（圖／翻攝自游勝綸臉書）





人紅是非多？在菜市場走紅的「涼糕哥」淡出演藝圈後重拾舊業，但過往舊帳最近頻頻被翻出來，包含被指控欠律師費多年，是劣質網紅，還有消費者檢舉，他賣涼糕都不戴口罩，結果口水狂噴，對此新北衛生局表示將會派員稽查。

顧客涼糕哥vs.游勝綸：「我要一條這個，（什麼時候來樹林？）要找到適合的地方。」

不只手忙到停不下來，跟客人聊天之餘，還有回應錄影藏鏡人的問題，讓嘴巴也停不下，他是涼糕哥游勝綸，近日週刊接獲消費者爆料，指出他在11/29晚上去蘆洲購買涼糕，快1千元要發票，結果游勝綸回，他們是不開發票的，質疑他逃漏稅，而且還發現他沒有相關證照，也沒有流動攤販執照，加上游勝綸切涼糕時，不戴口罩一直講話，口水猛噴，讓消費者氣的向市府陳情。

據了解，新北衛生局獲報後，將會介入調查，而他本人也有回應。不只反駁月收40萬謠言，游勝綸也問擺攤要什麼照，如果需要我去考，市場之前都在傳，我一個禮拜或一個月可以賺五百萬，沒有的話誰能補給我嗎？但先前還有人投訴，游勝綸積欠一萬元律師費多年未清，痛批他是「劣質網紅」。

12/10他也在社群平台回應，要對方別再帶風向，「要搞我我也不是十年前的我了，別再用假帳號。」

回顧早期游勝綸憑藉俊俏外型走紅，在東湖市場被稱為天菜涼糕哥，還一度進軍演藝圈，爆紅後，還疑似遭到其他攤販封殺。

涼糕哥游勝綸（2024/5）：「被嗆就被嗆啊，有時候擋到其他攤販，很多人說我是故意的，我也不是故意的，被罵就不講話，不然怎麼辦。」

如今游勝綸繼續經營涼糕事業，有擺攤都會先預告，也有培養其他學徒，一起邊賣邊直播。只是隨著往昔舊帳一一被翻出，再陷爭議。



