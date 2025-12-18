「涼糕哥」妹妹也在賣涼糕！甜美長相曝光 IG狂吸3.4萬粉
娛樂中心／游舒婷報導
「涼糕哥」（游勝綸）大學時期賣涼糕時，因為外型陽光在網路上引起大家的關注，不過近日深陷食安問題、無照擺攤等爭議，涼糕哥在臉書回應相關爭議時，留言處有人提到她的妹妹也在賣涼糕，細查才發現，妹妹的粉絲人數也多達3.4萬人。
《鏡週刊》報導，有民眾爆料，涼糕哥在販售過程中沒戴口罩，導致口水噴到涼糕上，質疑販售方式有食安疑慮；更有新聞報導，他無照擺攤月收40萬。今（18）日，他在臉書上發文，直言「如果我沒賺到四十萬，有沒有人能補給我？擺攤要什麼照？如果需要我去考？去申請？你們有擺攤的家人朋友嗎？他們有什麼照嗎？市場之前都在傳我一個禮拜或一個月可以賺五百萬，沒有的話，誰能補給我嗎？我很慶幸自己有直播，這一年多，真的。」
貼文底下，網友們紛紛留言「人紅是非多」、「這麼認真工作打拼的年青人真的不多了，有幾個年青人工作24小時開著車南征北伐，何必這樣打壓人呢」、「擺攤要考照？夜市一堆都違規不抓」、「我看妹妹都有戴…餐飲用透明的那種」。
也是因為這篇貼文，有人提到「妹妹都有戴」，不少網友這才知道，原來涼糕哥的妹妹也在賣涼糕，在網路上的名稱是「湘妮（蛋蛋公主）」，帳號有3.4萬人追蹤，IG上多是分享賣涼糕的側拍，影片中確實也都會戴上透明口罩，同時跟大家分享工作點滴，網友們留言也多是稱讚，「蛋蛋很親民～當下我超緊張，但還是提起勇氣開口合照了，開心」、「你真心對待客人們，所以大家才那麼喜歡你」、「怎麼越來越美」。
而其中一部影片則提到為什麼不跟哥哥一起賣涼糕，湘妮拍片分享，是因為倆人很容易吵架，但即便如此一家人感情還是很好，強調自己還是愛哥哥。
更多三立新聞網報導
Energy書偉升格雙寶爸「閃兵又喪父」 狠甩陰霾曝心聲：會珍惜與加油
涼糕哥爆切糕「未戴口罩、口水猛噴」民眾檢舉食安疑慮 衛生局回應了
遭爆市場擺攤月入40萬 涼糕哥回應了！公開「反問1事」
獨家／涼糕哥再惹爭議 民眾爆他切糕過程未戴口罩、口水猛噴引食安疑慮
