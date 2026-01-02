涼糕哥「月收40萬」遭爆不開發票！本人50字回應嗆聲

生活中心／綜合報導



「東湖涼糕哥」游勝綸因帥氣外型、精壯身材，憑一張裸身賣糕的畫面，在社群平台上吸引大批粉絲關注，他也經常開直播分享擺攤賣涼糕的實況，與粉絲互動，展現親民一面。但他近期不斷發生爭議，先是有民眾爆料他販售過程未戴口罩、講話口水猛噴，拿錢後還繼續切糕，引發食安疑慮；又有民眾投訴，購買近1千元的涼糕，當場要求開發票卻被回絕。對此，他本人今（2）日在社群平台回應此事。





涼糕哥「月收40萬」遭爆不開發票！本人回應嗆「誰擺攤會開」想要去別家買

「涼糕哥」回應未開發票爭議：擺攤誰會開？想要發票可以去別家買。（圖／翻攝自TikTok）

「涼糕哥」今（2）日在抖音上傳了一支影片，針對大家對於未開立發票的質疑，回應表示「誰擺攤會開發票？全台灣攤販哪一個沒有一個月做超過二十萬？」他強調，如果消費者想買有發票的涼糕，可以另尋其他店家，「來我這裡幹嘛？」。

涼糕哥「月收40萬」遭爆不開發票！本人回應嗆「誰擺攤會開」想要去別家買

涼糕哥在全台各地擺攤並透過抖音直播擺攤實況。（圖／民視新聞）

據了解，游勝綸的涼糕攤位以色彩繽紛、口感Q彈的涼糕聞名，搭配其俊俏外型與俐落刀工，吸引不少婆媽與年輕族群排隊購買。由於排隊人潮眾多惹人眼紅，遭部分菜市場封殺，他只好在全台各地擺攤，因此他都會在擺攤前發文公告地點，並透過抖音直播擺攤實況，他曾在直播中大方透露，自己擺攤一天可賺約3到5萬元、每週營業三天，試算下來月營業額至少約40萬元。









