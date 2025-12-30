「涼糕哥」游聖綸也悲痛發聲！談與曹西平13年情誼 淚憶：謝謝您當年救我、雪中送炭

資深藝人曹西平（左）驚傳逝世，游聖綸（右）透過社群平台追思，表達深切哀悼。（翻攝自臉書）

資深藝人曹西平昨（29日）深夜於家中猝逝，享壽66歲。消息曝光後震驚演藝圈與粉絲，許多曾與他親密互動的圈內人士也在社群平台表達哀悼。曹西平早年以歌手身分走紅，雖近年淡出螢光幕，但仍受到不少粉絲的關注。

最親的乾兒子Jeremy無權處理後事？

對於曹西平於睡夢中驟然離世，乾兒子Jeremy在臉書發文坦言自己目前情緒混亂：「很多話我想說，但目前沒有任何思緒。」Jeremy 同時希望能找到曹西平的血親家人，請求對方同意將後事交由他處理，否則依規檢察官將相驗大體，最終甚至可能公告招領。

東湖涼糕哥游聖綸發聲：13年深厚交情令人動容

曹西平生前曾與「涼糕哥」 游聖綸保持密切聯繫。游聖綸在社群平台表達不敢置信，寫下：「一早接到四哥的消息，我不信，不知道該怎麼信，但接連新聞一直出…還是有點不敢相信。」他回憶與曹西平長達13年的互動，「一講電話都是幾個小時起跳，謝謝您教我的一切，您是我這一輩子最大的貴人！」

游聖綸同時回憶，過往曾向曹西平求助，對方總耐心提醒他注意安全，這份關懷也成為他長期的精神支柱：「您當年救我，雪中送炭…永遠在心裡。」

