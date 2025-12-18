「涼糕哥」無照被抓包？月賺40萬「發票開不出」掀議

生活中心／李汶臻報導

「東湖涼糕哥」游勝綸長相帥氣、身材精壯，當年一張裸身賣糕的畫面流出，引發大批網友暴動；在PTT暴紅的他還被封為「天菜涼糕哥」。他日前到新北蘆洲某地擺攤遭民眾投訴，對方購買近1千元的涼糕，當場要求開發票卻被回絕。此外，民眾還投訴「涼糕哥」販賣過程中未戴口罩、口水飛濺，且拿完錢後的手還繼續切糕，讓民眾直呼：「真的很恐怖」，並疑似存在食安疑慮。

「涼糕哥」的攤位上擺滿各式涼糕，只見他以俐落的刀工，將色彩繽紛的涼糕切成小塊。除了口味多樣、口感Q彈的涼糕，吸引民眾大排長龍，「涼糕哥」本尊的俊俏臉蛋，配上濃眉大眼，更是他深受眾多婆媽與年輕族群喜愛的關鍵。

「涼糕哥」俊俏的臉蛋，配上濃眉大眼，讓他深受眾多婆媽喜愛。（圖／民視新聞）





不過，絡繹不絕的排隊人潮也給他惹來麻煩。他疑似遭部分菜市場封殺，甚至有其他攤販不滿他攤位的排隊人潮太多、擋道或是擺超線，竟放狠話嗆：「要開瓦斯引爆」，更有人恐嚇要拿刀來砍他。由於遭部分市場封殺，「涼糕哥」只好在全台各地擺攤。沒有固定攤位的他，出攤前一天會發文公告，並透過抖音直播擺攤實況。但追隨他賣涼糕的民眾依舊不減，他也曾在直播中透露自己的月營業額，表示自己擺攤一天可賺約3到5萬元，每週營業三天，試算下來至少約40萬元。

「涼糕哥」游勝綸因帥氣外表，加上精壯身材在PTT暴紅。（圖／民視新聞）





不過，人紅是非多，「涼糕哥」近期接連爆出爭議，有網友發貼文翻舊帳，指游勝綸積欠一萬元律師費多年未清。指控內容曝光後，引發網友討論，他也被外界痛批是「劣質網紅」。如今，又有新黑料被抖出。據《鏡週刊》報導，有民眾11月29日晚間在新北蘆洲買了近千元的涼糕，結帳時要求開發票，卻被「涼糕哥」告知：「他們不開發票」。

游勝綸賣糕開直播畫面曝光。（圖／民視新聞）





民眾事後查詢，竟發現游勝綸疑似未取得相關證照。游勝綸還被發現，未投保食品安全保險，甚至沒有流動攤販執照。民眾質疑游勝綸成立公司卻不開發票，疑涉逃漏稅，並向新北市政府陳情，但目前仍未獲回應。

