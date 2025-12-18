生活中心／綜合報導

過去因為帥氣外表，加上精壯身材而走紅的"涼糕哥"游勝綸，人紅是非多，有民眾爆料，他在切涼糕過程中，沒戴口罩還不停講話，口水猛噴，而且拿完錢後還繼續切涼糕，有食安疑慮，甚至沒投保食安險，新北市衛生局表示，將會前往稽查。

涼糕哥游勝綸：「我是問大家的，涼糕哥游勝綸，不然我真的是不知道去哪，涼糕哥游勝綸，（因為市場現在都在），涼糕哥游勝綸，（討厭你）。」

邊錄影邊賣涼糕，各種口味一字排開超療癒，因為長得帥，深受婆媽喜愛的涼糕哥，在全台各地到處擺攤，也會開抖音直播宣傳，但這沒戴口罩又一直說話的樣子，被民眾投訴，有食安疑慮。

涼糕哥游勝綸（2024.05.25）：「有時候差不多要擋到其他攤販，那很多人說我是故意的，我也不是故意的，謝謝大家。」

去年才鬧出擺攤人潮問題，這回又被炎上，有民眾向新北市政府寫信投訴，表示11月29號晚上，到新北市蘆洲買了快1千元的涼糕，質疑老闆沒開發票涉及逃漏稅，沒戴口罩也不衛生，甚至沒投保食品安全保險，也沒有流動攤販執照。





其他民眾說：「因為現在疫情這樣子，我會提醒一下，這樣對他生意也比較好，因為有的人比較龜毛，很講究這些。」

其他民眾說：「我會排斥，衛生方面的要注意，反正口罩也好，手套的話就是關於清潔方面，才不會感染到其他的。」

不過，涼糕哥也有話要說，PO文寫下擺攤要什麼照，如果需要我去考？去申請嗎。但事實上，流動攤販本身就不合法，也沒有所謂的營業執照，針對食安部分，新北市衛生局將派人前往稽查。





新北衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說：「衛生局將派人前往稽查，特別針對於人員的衛生，以及食品管理進行查核，倘有不符規定處，將命業者限期改正。」

涼糕哥才剛爆出積欠一萬多的律師費多年，如今又遭到民眾投訴，只能說人紅是非多。

原文出處：「涼糕哥」翻車？ 遭投訴擺攤未戴口罩、無攤販執照惹議

