「涼糕哥」被檢舉切糕不戴口罩還狂噴口水 衛生局將稽查

「東湖涼糕哥」游勝綸因帥氣外型和精壯身材，在網路平台上吸引大批粉絲關注，平時也經常開直播擺攤賣涼糕，生意做得有聲有色。不料近期卻被民眾爆料，販售過程中不僅未戴口罩就一直講話、口水亂噴，甚至用手拿錢後又接著切涼糕，有食安疑慮。新北市衛生局今日（12/18）對此表示，將派員進行稽查，若有不符規定且屆期仍未改善，依法最高可處2億元以下罰鍰。

涼糕哥過去曾於直播中透露，擺攤一天約可賺進3至5萬元，一週營業三天、每月營業額至少約40萬元。不過有民眾投訴11月29日晚上8點半，在蘆洲購買快1千元的涼糕，付款時要求對方開發票，卻被回應「他們不開發票」，回家查詢涼糕哥不但沒有各種相關證照，也未投保食品安全保險，更沒有流動攤販執照，質疑他成立公司卻逃漏稅、不開發票，因此向新北市府陳情。

針對涼糕哥被民眾質疑衛生問題一事，新北市衛生局表示，近日將派員稽查，針對人員衛生及食品管理查核，若有不符規定處，除將要求限期改正外，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法第8條第1項之規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。除此之外，針對業者未依規定辦理食品業者登錄，將責令業者限期完成登錄，若屆期仍未改正，將依違反食安法第8條第3項之規定，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

至於未開發票部分，新北市稅捐處表示，攤販是否需要開立發票，須由國稅局認定其營業額規模，若營業規模達到一定程度，才需開立發票，將行文國稅局了解。

不過涼糕哥本人對於相關指控相當不滿，今日（12/18）一早在臉書表示「如果我沒賺到40萬有沒有人能補給我？擺攤要什麼照，如果需要我去考？去申請？你們有擺攤的家人朋友嗎？他們有什麼照嗎？市場之前在傳我一個禮拜或一個月可以賺500萬，沒有的話 誰能補給我嗎？」。

