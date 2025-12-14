涼麵也能加熱？超商貼「HOT」標籤掀討論 店員曝關鍵：5到10秒最剛好

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

涼麵不只夏天才能吃，甚至「加熱」後還能有不同風味？近日有網友分享，在超商架上發現涼麵竟貼上「HOT！加熱更好吃」的標籤，讓他當場愣住，直呼「加……什麼？」貼文曝光後立刻引發網友熱烈討論，連曾在超商工作的店員也出面揭密。

超商涼麵包裝上貼有「加熱更好吃」的貼紙，顛覆不少人的既定印象。（圖／7eleventw Threads）

一名網友在Threads發文並附上照片，只見多款涼麵包裝上標示可加熱，顛覆不少人的既定印象。貼文一出，不少人忍不住吐槽，「加了還算涼麵嗎？」、「你猜我為什麼要買涼麵？」也有人直言，「涼麵加熱根本會變成麻醬麵。」

不過，也有不少網友親自嘗試後大力推薦，認為加熱後口感明顯升級，「麵體變比較軟，好拌很多，之前拌到衛生筷都快斷了」、「但不能加太熱」、「微波10秒真的會比較好吃」、「油麵稍微加熱後，油香味更明顯，麵也變得更Q彈」。

對此，曾在超商工作的網友透露，建議加熱主要是為了避免麵體黏在一起，稍微加熱後不僅更容易拌開，整體口感也會更佳。他指出，加熱時間最好控制在5至10秒之間。一名曾在全家便利商店工作7年的店員也分享自身經驗，將涼麵微波後再倒入冷醬，不僅不衝突，反而讓風味更有層次，意外好吃。

