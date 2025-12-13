涼麵加熱更讚？超商店員揭「隱藏吃法」 更香又Q彈

記者鄭玉如／台北報導

冬天吃涼麵也能加熱！一名網友在超商看到，涼麵包裝貼有「加熱」貼紙，驚訝PO文，引發熱議。（示意圖／三立資料照）

不少人夏天時喜歡吃涼麵，清爽又消暑，不過其實到了冬天，涼麵也可以加熱享用。一名網友近日在超商貨架上，看到涼麵貼著「加熱」的貼紙，讓他感到訝異，於是PO文詢問，引發熱烈討論，不少人直呼「加熱真的好吃」，還有曾做過超商店員的網友分享吃法。

一名網友在Threads貼出照片，只見超商貨架上的涼麵，外包裝貼有「加熱更好吃」的字樣，讓他看了相當困惑。不少網友回應，「涼麵加熱，真的變麻醬麵」、「超好笑！涼麵加熱，它做成涼麵的意義是什麼」、「御飯糰我還能接受，涼麵加熱我實在無法」。

也有不少嘗試過的網友大讚，「油麵稍微加熱，油香味更明顯，麵也會變更Q彈，但不要加太熱」、「麵加熱10秒後，再加入冷的醬。不是加醬後再去微波喔」、「加熱才不會讓麵黏在一起，很難拌開！店長跟我說的，真的很好吃」、「涼麵加熱10秒就好，真的比較好吃！我都這樣」。

還有超商店員分享吃法，「做了7年的我必須告訴各位，涼麵加熱5至10秒，然後再把冷的醬倒進去，真的很好吃！大概是我進入超商的第4個月，店長告訴我的吃法，我吃一次嚇爛！有夠好吃，麵的口感會好很多」。

