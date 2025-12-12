涼麵要加熱？超商1貼紙兩派人戰翻 店員現身說法：嚇爛！有夠好吃

超商涼麵驚見「加熱更好吃」的貼紙，引發網友熱議。（翻攝自Threads）

冬天來了，涼麵也要吃熱的？超商販售的涼麵是常見的餐點選項，而涼麵之所以為涼麵，顧名思義就是要吃涼的，怎料最近有網友發現，超商的涼麵上竟多了「加熱更好吃」的貼紙，引發正反兩派老饕熱議，甚至還有店員親身說明「加熱涼麵」到底多好吃。

有網友最近在超商7-11發現，冷藏區的涼麵包裝上竟然多了一張貼紙，建議「加熱更好吃」，讓他不禁納悶「加…什麼？」這篇Threads貼文釣出7-11小編親自回覆：「加…加熱（小聲）」。

涼麵加熱還是涼麵嗎？兩派網友戰翻

貼文引發熱議，有網友笑說「涼麵加熱真的變麻醬麵」「請帶著你的加熱涼麵離開地球」「加熱？你要不要看看他為什麼叫做涼麵」「拜託不要 感覺熱涼麵很噁心」「你猜我為什麼吃涼麵」。

廣告 廣告

但也有另一派網友分享自己的親身體驗：「加熱不得不說是真的蠻好吃的」「油麵稍微加熱，那個油香味更明顯，麵也會變更Q彈，但是不要加太熱」「按2不會變熱，只是會變得有一點涼涼的沒那麼冰，很適合冬天氣溫低的時候吃」「加熱之後麵體比較軟，會比較好拌麵一些 ，之前拌到衛生筷都快斷了」，更有人說明，因為澱粉類的食物在冷藏溫度放久了會變得乾硬缺乏彈性，所以涼麵的「麵體」的確可以稍微加熱一下來恢復口感，強調「不是要你加熱到熱騰騰還在冒煙」。

真有影？超商店員現身說法

不只7-11，還有一名自稱在全家工作7年的網友也現身說法，透露全家的涼麵在加熱5到10秒後，再把冷的醬倒進去會很好吃。該網友說，這是在入職4個月時店長教的吃法，「我吃一次嚇爛！有夠好吃，麵的口感會好很多」。

更多鏡週刊報導

強尼戴普東京動漫展「連2天遲到5小時」 粉絲砸大錢無法簽名合照氣炸了

丟臉丟到國外！網美入住日本飯店「房內自煮和牛鍋」 發文炫耀網罵翻

嗆學生遭反譏「這輩子就這樣」 桃客司機當街打人「法庭認錯求緩刑」