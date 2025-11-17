淋巴水腫竟成「大象腿」？醫揭「病程可達數10年」嚴重恐面臨截肢
90歲陳姓阿嬤，多年前曾罹患子宮頸癌進行子宮切除以及骨盆淋巴結廓清手術治療，手術雖然順利，但術後不久右下肢就開始出現日益加重的水腫狀況。醫師檢查評估後，建議可進行超顯微淋巴管靜脈吻合手術，患者術後復原良好，術後回診時不僅可以自己走入診間，並且原本下肢腫脹已大幅改善，生活也逐漸恢復正常。
淋巴水腫症狀不明顯
「淋巴水腫」是指因淋巴的回流變慢或受阻，而使身體組織淤積過多的淋巴液而產生腫脹。童綜合醫院整形外科醫師郭彥辰指出，淋巴水腫可分為原發性與續發性2種。
原發性：為基因的異常而造成淋巴系統之缺損所造成。
續發性：後天因為癌症治療、創傷或感染等因素所造成。而其中最常見的是癌症治療，包括任何惡性腫瘤治療手術及術後的放射治療或化學標靶藥物治療等，常見於乳癌、泌尿生殖系統癌症及婦科相關癌症。
郭彥辰表示，淋巴水腫的病程，短則癌症手術後數個月即發生，長則可達數10年，加上初期的症狀並不明顯，患者多半不自覺或是未接受檢查而忽略掉治療的良機。根據統計，目前有淋巴水腫困擾的民眾其實很多，但都因忽視症狀而影響生活品質與健康。
淋巴水腫該如何治療？郭彥辰說明，傳統的淋巴水腫手術都是等到患部非常嚴重時，才會進行大規模切除病變組織及植皮重建，不僅傷口非常大且組織遭受嚴重破壞，對患者而言身心靈都是巨大的煎熬。相較之下，「超顯微淋巴管靜脈吻合手術」屬於新式微創治療，不僅傷口小、破壞性低、恢復期短，還能大幅提升患者日常生活與品質。
此外，在新型近紅外線螢光成像系統、超顯微手術器械及高倍顯微鏡的輔助下，手術可在超過 30倍放大的視野中進行。醫師會將直徑約0.02～0.08公分的淋巴管分離後，以極細縫線接合至鄰近小靜脈，建立新的引流通道，讓滯留的淋巴液流入靜脈系統，從而改善肢體腫脹。
郭彥辰表示，個案因子宮頸癌手術影響骨盆腔淋巴結，導致下肢的大分子、高蛋白質淋巴液無法正常回流，引發腿部腫脹及反覆感染。多次發炎後，皮膚與皮下組織會變厚，最終形成如象腿般的象皮病，甚至可能引發壞死性筋膜炎或敗血症，需要面臨截肢拯救生命的風險。
惡化恐致蜂窩性組織炎
郭彥辰呼籲，目前研究指出，越初期的淋巴水腫患者早期進行超顯微淋巴管靜脈吻合手術，其預後成效最佳，因此民眾若有疑似淋巴水腫問題時，應儘早尋求專科醫師的診療與評估，避免症狀日漸惡化，導致蜂窩性組織炎、反覆感染等狀況。及早接受正確的治療方式，才不會延誤治療的黃金時機。
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
皮膚長小肉芽，該看醫生嗎？醫揭出現「1種變化」快就醫：恐癌症前兆
乳癌術後復健，可以重訓嗎？會引起淋巴水腫？醫教「5招」安全運動
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為淋巴水腫竟成「大象腿」？醫揭「病程可達數10年」嚴重恐面臨截肢
其他人也在看
陳耀昌攝護腺癌逝！醫曝「2族群」高風險 出現3症狀要小心
台灣血腫權威醫師、台大醫學院名譽教授陳耀昌有「台灣骨髓移植教父」的美稱，今（17）日傳出因攝護腺癌復發病逝於台大醫院，享壽76歲。對此，國健署表示，有罹患「性病」或是「攝護腺炎」的男性，通常有較高機會罹患攝護腺癌，若經常出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，一定要盡早就醫檢查。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
每天都在餵養癌細胞？避開「4種毒」可降50%罹癌風險
台灣每2人就有1人一生中會罹癌，每3人中有1人因癌症過世。腫瘤科醫師廖繼鼎強調，防癌關鍵不在於亂補，而是避開癌細胞最喜愛的4種養分：糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，如此可降低一半罹癌風險。中天新聞網 ・ 7 小時前
「使用瘦瘦針」大腸癌患者5年死亡率減半 BMI高者效果更顯著
被醫界稱為「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，可能不僅有助減重，還與大腸癌死亡率下降有關聯。根據最新研究顯示，使用瘦瘦針的大腸癌患者，5年死亡率僅約15.5%，而未使用者則高達37.1%，差距超過一倍，此發現引發醫學界高度關注。中天新聞網 ・ 5 小時前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 23 小時前
攝護腺癌居「台男發生率第3名」 別輕忽頻尿、夜尿警訊！
台灣血腫權威醫師、台大醫學院名譽教授陳耀昌今（17）日傳出病逝於台大醫院，享壽76歲。據了解，陳耀昌曾在64歲時罹患攝護腺癌，外界猜測可能是癌症復發而病逝。衛福部國健署最新統計顯示，攝護腺癌已成為台灣男性發生率第3高的癌症，民國111年發生人數高達9062人，標準化發生率為每10萬人口41.6人。專家提醒，若出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，應盡早就醫，以利早期診斷與治療。中天新聞網 ・ 1 小時前
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 11 小時前
頭痛要小心了！4部位「出現症狀不能拖」：恐是腦中風、癌症前兆
身體出現疼痛時，很多人習慣忍一忍就過了，但要小心這些「看似小毛病」的痛，其實可能是癌症、腦中風等嚴重疾病的警訊！越南健康媒體《SOHA》就指出，如果你常在以下4個位置出現持續的疼痛，務必要提高警覺。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吃飯皇帝大！腸胃權威吳明賢拒絕「邊吃便當邊開會」：靠三好一心養生，曝最推薦早餐水果
臺灣成年人當中，約有15%會得到潰瘍。早年醫界普遍認為胃潰瘍與壓力、飲食或體質有關，直至1980年代發現幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎，透過篩檢與治療，大幅降低國人胃潰瘍與胃癌發生率。國際胃腸科權威吳明賢指出，許多人仰賴胃藥舒緩胃痛、胃脹氣等毛病，其實該檢討的是飲食習慣：「你有沒有好好吃飯？」身為腸胃科醫師，他給大家最好的建議就是「寧可把食物當藥物吃，也不要把藥物當作食物吃」。幸福熟齡 ・ 3 小時前
「日常4毒」養出癌細胞！醫：少碰降50％罹癌風險 多聊天助排毒
罹患癌症並非偶然，除了基因因素外，飲食與生活習慣同樣決定風險。血液腫瘤科醫師廖繼鼎提到，台灣每3個人中有1人因癌症過世，多數人都很懼怕癌症，不過其實只要避開癌細胞最喜歡的4種養分，分別是糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，有助於降低一半的罹癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
80歲楊麗花健檢沒紅字！養生法大公開 醫：4情形容易喘要小心
80歲「歌仔戲國寶」楊麗花健檢完全沒紅字！不過她自曝唯一的小毛病是「比較容易喘」。醫師表示，80歲了健檢完全沒紅字真的很令人佩服，會有點喘可能是正常衰老情形，但是也提醒，如果喘的症狀是最近才出現，或愈健康2.0 ・ 11 小時前
男性發生率女性2倍 胃癌「一症狀」常被誤認消化不良
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 胃癌長期名列國人十大癌症死因之一，發現常常為時以晚，台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌提醒，這是因為胃癌早期多無明顯症狀，常被誤認為胃炎或消化不良，導致延誤診斷，民眾一旦出現食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難等症狀，應盡早就醫檢查。 根據衛福部統計，2024年國人因為胃癌喪命者共約2200人，位居十...匯流新聞網 ・ 1 天前
蕁麻疹不是過敏，是自體免疫病！癢到崩潰睡不著，抓到「指甲都是血」…醫：規律治療，不能只靠擦藥膏
每年十月一日是世界蕁麻疹日，國際間醫學機構與病友團體皆會發起活動，呼籲社會提高對蕁麻疹的認識。雖然活動已落幕，但慢性自發性蕁麻疹（Chronic Spontaneous Urticaria, CSU）的困擾並不會因時間而消失。這種疾病往往帶來長達數月甚至數年的反覆發作，偷走患者的睡眠、影響工作與課業，甚至壓垮心理健康。童綜合醫院過敏免疫風濕科主任邱瑩明醫師提醒：「別再把蕁麻疹當成單純過敏或皮膚病，正確就醫並接受標準治療，才是走出反覆惡性循環的關鍵。」幸福熟齡 ・ 9 小時前
血液如檸檬汁！他自行停用胰島素 血糖飆至850險喪命
一名54歲男子因工作忙碌壓力大，自行停用胰島素一週，結果昏倒在家中，送醫檢查發現血糖飆升至850 mg/dL，為正常值的8.5倍，確診為糖尿病酮酸中毒合併高滲高血糖狀態。中天新聞網 ・ 2 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前
花生是糖尿病加速器？營養專家給正解 一錯誤吃法小心血糖失控
到底花生是好東西？還是如一則短影音說它是「糖尿病的加速器」？讓人一時不敢碰花生。專家表示，花生無罪，錯在把它油炸、裹糖來吃。吃得巧，它就是寶！ 針對花生被網路謠言黑了的訊息，營養師趙函穎表示，從健康2.0 ・ 1 天前
減重小心！4種「液體碳水」地雷公開，喝錯等於多吃半碗飯
許多人以為「喝的比吃的更清爽」，但不少看似健康、實際上含有高碳水的飲品，常常讓減重成效停在原地。以下整理4種生活中最常被忽略的「液體碳水」地雷，減重族群務必要多加留意。姊妹淘 ・ 22 小時前
膽固醇太高別吃這種雞蛋！小心氧化膽固醇增加 血管發炎又變硬
膽固醇太高還可以每天吃雞蛋嗎？醫師表示，一天吃一顆雞蛋是沒問題的，但千萬不要用油煎或炸的方式，之前曾有研究發現，煎蛋裡面的「氧化膽固醇」會大幅上升，害血管發炎、變硬。 膽固醇太高可以吃雞蛋嗎？健康2.0 ・ 11 小時前
8週逆齡2歲！最強抗老飲食曝光 還能抗發炎、穩定荷爾蒙
飲食可能改變基因老化速度！家醫科醫師鄧雯心表示，研究發現，只要執行8週的飲食生活方案，就可以讓生物年齡逆轉2歲。包括多吃深色菜葉、十字花科蔬菜，每週至少運動5天、每次30分鐘等，都能幫助身體抗發炎、變年輕。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
咖啡＋茶「2：3 黃金比例」曝光！ 研究揭驚人保健效果：降低45%死亡風險
早上一杯咖啡提神、下午一杯茶放鬆，這樣的習慣可能比想像中更健康。最新研究指出，只要掌握咖啡與茶的「黃金比例」與飲用方式，不僅能補充水分，還與更低的死亡風險相關。姊妹淘 ・ 9 小時前
血液腫瘤醫學權威陳耀昌病逝享壽76歲 醫界與文化界深感惋惜
被譽為「台灣骨髓移植教父」、血液腫瘤醫學權威的陳耀昌醫師，今（17）日傳出病逝於台大醫院，享壽76歲。消息一出，不少醫師及衛福部長石崇良紛紛悼念，直呼令人萬分不捨。「骨髓移植教父」陳耀昌病逝 醫界不捨台視新聞網 ・ 4 小時前