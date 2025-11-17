淋巴水腫竟成「大象腿」？醫揭「病程可達數10年」嚴重恐面臨截肢

90歲陳姓阿嬤，多年前曾罹患子宮頸癌進行子宮切除以及骨盆淋巴結廓清手術治療，手術雖然順利，但術後不久右下肢就開始出現日益加重的水腫狀況。醫師檢查評估後，建議可進行超顯微淋巴管靜脈吻合手術，患者術後復原良好，術後回診時不僅可以自己走入診間，並且原本下肢腫脹已大幅改善，生活也逐漸恢復正常。







淋巴水腫症狀不明顯



「淋巴水腫」是指因淋巴的回流變慢或受阻，而使身體組織淤積過多的淋巴液而產生腫脹。童綜合醫院整形外科醫師郭彥辰指出，淋巴水腫可分為原發性與續發性2種。

原發性： 為基因的異常而造成淋巴系統之缺損所造成。

續發性：後天因為癌症治療、創傷或感染等因素所造成。而其中最常見的是癌症治療，包括任何惡性腫瘤治療手術及術後的放射治療或化學標靶藥物治療等，常見於乳癌、泌尿生殖系統癌症及婦科相關癌症。

郭彥辰表示，淋巴水腫的病程，短則癌症手術後數個月即發生，長則可達數10年，加上初期的症狀並不明顯，患者多半不自覺或是未接受檢查而忽略掉治療的良機。根據統計，目前有淋巴水腫困擾的民眾其實很多，但都因忽視症狀而影響生活品質與健康。

廣告 廣告

淋巴水腫該如何治療？郭彥辰說明，傳統的淋巴水腫手術都是等到患部非常嚴重時，才會進行大規模切除病變組織及植皮重建，不僅傷口非常大且組織遭受嚴重破壞，對患者而言身心靈都是巨大的煎熬。相較之下，「超顯微淋巴管靜脈吻合手術」屬於新式微創治療，不僅傷口小、破壞性低、恢復期短，還能大幅提升患者日常生活與品質。

此外，在新型近紅外線螢光成像系統、超顯微手術器械及高倍顯微鏡的輔助下，手術可在超過 30倍放大的視野中進行。醫師會將直徑約0.02～0.08公分的淋巴管分離後，以極細縫線接合至鄰近小靜脈，建立新的引流通道，讓滯留的淋巴液流入靜脈系統，從而改善肢體腫脹。

郭彥辰表示，個案因子宮頸癌手術影響骨盆腔淋巴結，導致下肢的大分子、高蛋白質淋巴液無法正常回流，引發腿部腫脹及反覆感染。多次發炎後，皮膚與皮下組織會變厚，最終形成如象腿般的象皮病，甚至可能引發壞死性筋膜炎或敗血症，需要面臨截肢拯救生命的風險。

1微創手術恢復期短





惡化恐致蜂窩性組織炎



郭彥辰呼籲，目前研究指出，越初期的淋巴水腫患者早期進行超顯微淋巴管靜脈吻合手術，其預後成效最佳，因此民眾若有疑似淋巴水腫問題時，應儘早尋求專科醫師的診療與評估，避免症狀日漸惡化，導致蜂窩性組織炎、反覆感染等狀況。及早接受正確的治療方式，才不會延誤治療的黃金時機。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

皮膚長小肉芽，該看醫生嗎？醫揭出現「1種變化」快就醫：恐癌症前兆

乳癌術後復健，可以重訓嗎？會引起淋巴水腫？醫教「5招」安全運動



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為淋巴水腫竟成「大象腿」？醫揭「病程可達數10年」嚴重恐面臨截肢