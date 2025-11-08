淋巴癌少年不放棄 立志考取心理諮商師

抗癌鬥士，從國小一年級持續到現在，大約十年，他叫做藍亞庭，是今年周大觀文教基金會、抗癌圓夢助學金得主。他才出生十個月、發現白血球異常，媽媽細心照料，沒想到還是在六、七歲時確診淋巴癌，從二期惡化到四期，多次進出加護病房。他知道自己生命有限，但沒有放棄對抗病魔，立志有朝一日要回到校園完成學業，未來當一位心理諮商師。

藍亞庭：「我小時候就常在醫院。」

藍亞庭的媽媽 藍宜虹：「他(罹患罕病)沒有白血球顆粒球，10個月(大)的時候，檢測不是癌，小一暑假的時候 暑假前，他跟小朋友玩，然後碰撞跌倒 脖子腫起來，檢查了很久 結果一測出來，醫生跟我講的時候，我霎那之間 沒有聽懂，因為我一直沒有想到，腫瘤這一塊 他跟我講，淋巴癌 三個字的時候，我當場就眼淚就掉下來了。」

回首，已是十年前，初次確診、淋巴癌二期，化療八次、好不容易往痊癒邁進，卻又跌入谷底，現在高二的他，是四期、癌細胞蔓延全身。藍亞庭：「沒有什麼辦法去克服，想做什麼 跳舞運動之類的事情，我都做不到。」

「今天抽血報告維持地還不錯，白血球有4300(µL)，顆粒球比例也比以前高，(第一次全部及格)。」

這一關成績漂亮、鬆了一口氣，剛好，醫院也出現訪客，學校老師、校長都來了。桃園高中老師 和 藍亞庭：「(精神應該有好一點了)，對啊 但 我還是很怕，每次之前狀態好一點的時候，都會又(變差)，(就好好壞壞這樣子) 對啊。」

憑意志力、對抗到現在，眼神總隱隱流露擔憂，不只因為疾病難控制，還有認知到爸媽辛苦。藍亞庭的媽媽 藍宜虹：「他爸爸一個人撐所有(支出)，因為那時候 我全程陪他，我整整有8年沒有工作，前年 他開始拒絕治療，因為他開始慢慢長大了，他聽到17萬 他聽到5萬，聽到8萬 聽到很多萬，他不想拖垮這個家。」

周大觀基金會創辦人 周進華：「試過各種的治療方式，已經花了500萬 600萬，幾乎要壓垮這個家庭。」

「媽媽加油 媽媽加油，謝謝 謝謝 感恩。」

小小年紀成為抗癌鬥士，獲得今年、周大觀文教基金會、抗癌圓夢助學金，提前在醫院接受表揚，也告訴我們、他的夢想。藍亞庭：「(當)心理醫生 我是想這樣，因為我感覺可以更體諒，病人的心情，可以更理解他們的難過的點，希望可以用我的語言，去緩解他們的壓力。」

桃園高中老師 王敬傑：「現在是因為受限他的病情，所以我們學校還是希望，他以病情 養好身體為主，但是我覺得只要他精神好的時候，他自己學習的動機還滿強烈的。」

藍亞庭：「醫生一定會把我治好，我覺得我的忍耐都比，比一般人強不少，所以我覺得 我可以撐過去。」

