淋巴癌少年不放棄 立志考取心理諮商師
抗癌鬥士，從國小一年級持續到現在，大約十年，他叫做藍亞庭，是今年周大觀文教基金會、抗癌圓夢助學金得主。他才出生十個月、發現白血球異常，媽媽細心照料，沒想到還是在六、七歲時確診淋巴癌，從二期惡化到四期，多次進出加護病房。他知道自己生命有限，但沒有放棄對抗病魔，立志有朝一日要回到校園完成學業，未來當一位心理諮商師。
藍亞庭：「我小時候就常在醫院。」
藍亞庭的媽媽 藍宜虹：「他(罹患罕病)沒有白血球顆粒球，10個月(大)的時候，檢測不是癌，小一暑假的時候 暑假前，他跟小朋友玩，然後碰撞跌倒 脖子腫起來，檢查了很久 結果一測出來，醫生跟我講的時候，我霎那之間 沒有聽懂，因為我一直沒有想到，腫瘤這一塊 他跟我講，淋巴癌 三個字的時候，我當場就眼淚就掉下來了。」
回首，已是十年前，初次確診、淋巴癌二期，化療八次、好不容易往痊癒邁進，卻又跌入谷底，現在高二的他，是四期、癌細胞蔓延全身。藍亞庭：「沒有什麼辦法去克服，想做什麼 跳舞運動之類的事情，我都做不到。」
「今天抽血報告維持地還不錯，白血球有4300(µL)，顆粒球比例也比以前高，(第一次全部及格)。」
這一關成績漂亮、鬆了一口氣，剛好，醫院也出現訪客，學校老師、校長都來了。桃園高中老師 和 藍亞庭：「(精神應該有好一點了)，對啊 但 我還是很怕，每次之前狀態好一點的時候，都會又(變差)，(就好好壞壞這樣子) 對啊。」
憑意志力、對抗到現在，眼神總隱隱流露擔憂，不只因為疾病難控制，還有認知到爸媽辛苦。藍亞庭的媽媽 藍宜虹：「他爸爸一個人撐所有(支出)，因為那時候 我全程陪他，我整整有8年沒有工作，前年 他開始拒絕治療，因為他開始慢慢長大了，他聽到17萬 他聽到5萬，聽到8萬 聽到很多萬，他不想拖垮這個家。」
周大觀基金會創辦人 周進華：「試過各種的治療方式，已經花了500萬 600萬，幾乎要壓垮這個家庭。」
「媽媽加油 媽媽加油，謝謝 謝謝 感恩。」
小小年紀成為抗癌鬥士，獲得今年、周大觀文教基金會、抗癌圓夢助學金，提前在醫院接受表揚，也告訴我們、他的夢想。藍亞庭：「(當)心理醫生 我是想這樣，因為我感覺可以更體諒，病人的心情，可以更理解他們的難過的點，希望可以用我的語言，去緩解他們的壓力。」
桃園高中老師 王敬傑：「現在是因為受限他的病情，所以我們學校還是希望，他以病情 養好身體為主，但是我覺得只要他精神好的時候，他自己學習的動機還滿強烈的。」
藍亞庭：「醫生一定會把我治好，我覺得我的忍耐都比，比一般人強不少，所以我覺得 我可以撐過去。」
更多 大愛新聞 報導：
企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復
其他人也在看
高市黃潔歆榮獲周大觀抗癌圓夢助學金
記者吳門鍵／高雄報導 「活著，就是勝利！」中山工商李昱平校長表示，這句…中華日報 ・ 1 天前
Q4小資搶進這幾檔海外ETF零股
[NOWnews今日新聞]近期海外金融市場波動加劇，看好後市行情，又擔心短線修正，觀察近期交易成交量能，不少空手投資人或低逢加碼小資族，改採盤中零股交易方式，逢回檔分批加碼這些熱門海外ETF。Cmon...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
76歲翁體檢正常卻罹癌！醫揭「5大警訊」：身體早已透支
廖繼鼎醫師日前分享一名76歲患者的案例，一位長者平常生活規律、每天運動，且體檢報告也很正常，怎料，卻在某次手術後突然發高燒、器官衰竭，最後確診癌症。對此，廖繼鼎列出「5大警訊」，認為此狀況並非偶然，而是身體長期透支所致。鏡報 ・ 3 天前
防癌穴快按！疏肝利膽增免疫 預防大腸息肉1茶飲
隨著現代人生活型態改變，不當飲食與壓力大等因素，容易導致身體出現各種健康問題。中醫師廖婉絨表示，中醫認為肝主泄，與全身氣機通暢密切相關。若久坐、壓力大等因素，會造成氣滯血瘀，進而引發百病。她建議透過按健康2.0 ・ 1 天前
中華電設數位繪本獎 簡志誠：扶植台灣原創內容
（中央社記者江明晏台北8日電）中華電信與子公司智趣王數位科技主辦「2025 FunPark童書星創獎」，中華電信董事長簡志誠表示，今年參賽作品展現無限可能性，反映台灣數位內容創作持續成長，中華電積極扶植台灣原創與出版內容，為文化產業注入新動能。中央社 ・ 1 天前
大腸癌連年奪命第一 醫：排便異常別拖延
[NOWnews今日新聞]一名七十多歲婦人近期排便習慣改變，出現血便與便祕情形，卻不以為意。日前因便祕導致身體虛弱、頭暈無力，被家人送至大甲李綜合醫院急診。經檢查發現血紅素過低，確診有腸胃道出血，緊急...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台八男星談粿粿偷吃王子！曝婚姻禁忌底線 赴中遇「裝醉女星」敲房門
52歲演員陳熙鋒與妻子Karen結婚5年，一家四口過著幸福家庭生活。7日他出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展記者會，受訪時坦言，婚後生活很忙碌，「我真的很久沒有出去，朋友也變少」，即便導演約吃飯都沒空，「導演也很體諒」。如今育兒壓力大，他笑說已不打算生第三胎，已經沒辦法再繼續接八點檔了。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭書瑤主動追愛 遞履歷傳情
彼此影業昨（11/03）公布四大全新影視計畫！首波主打便是橫掃金鐘獎7項提名﹑好評系列影集續作《何百芮的地獄戀曲》，定檔2026開春第一部喜劇！郭書瑤接續第一季《何百芮的地獄毒白》地獄前女友姿態追愛。鏡週刊Mirror Media ・ 5 天前
蜂蜜廚神2頒獎暨成果發表
記者吳瀛洲／新北報導 新北市府農業局辦理全國蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神２」…中華日報 ・ 22 小時前
韓模罹患癌症2年 年初才報平安 無預警曝死訊粉悲痛
韓模罹患癌症2年 年初才報平安 無預警曝死訊粉悲痛EBC東森娛樂 ・ 1 天前
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，演員林柏宏（左4）、宋芸樺（左5）、王柏傑（右4）、姚以緹（右3）、蔡凡熙（右2）等演員與導演洪子烜（左1）、監製鄒介中（右1）一同拿著手舉牌宣布票房破2億。中央社 ・ 1 天前
韓國超模金性燦癌逝！發病2年內奪命...生前留言：我不會輸
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導南韓知名模特兒金性燦（김성찬）驚傳病逝消息，享年35歲。他曾因參加真人實境節目《韓國超模新秀大賽》走紅，之後登上多場...FTNN新聞網 ・ 1 天前
賴總統頒發台灣醫療典範獎給侯勝茂 (圖)
第78屆醫師節慶祝大會8日在台北圓山大飯店舉行，會中並頒發114年台灣醫療典範獎，由總統賴清德（右2）親自頒發獎座給獲獎新光醫院院長侯勝茂（右）。中央社 ・ 1 天前
虞書欣泰國工作無視國喪「穿華麗亮藍性感禮服」 當地網友批：極度不尊重
泰國王太后詩麗吉於10月24日辭世，享耆壽93歲，泰國全國正式進入國喪期，政府呼籲民眾盡量穿黑色或素色服裝，以表達哀思與敬意。而虞書欣最近到泰國為產品代言出席分享會，以及宣傳她的新電視劇《雙軌》，她穿著一套亮藍色性感魚尾禮服登台，整個人看起來十分華麗，她還在台...CTWANT ・ 4 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 23 小時前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
26歲邱品蒨大器晚成 摘BWF巡迴賽首冠頭皮發麻
（中央社記者陳容琛台北9日電）新任台灣羽球一姐邱品蒨今天在韓國羽球大師賽女單封后，摘下生涯首座BWF巡迴賽冠軍，她賽後笑說頭皮發麻，「算是對自己一個肯定，跟跑步機對抗這麼久發揮效果。」中央社 ・ 1 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前